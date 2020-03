“Alesia e i suoi compagni di viaggio”, parte domani la rubrica sul Quotidiano e Primo Piano

Il progetto, fortemente voluto da “Alesia 2007” Onlus, opera contro le diverse forme di disagio del mondo giovanile sostenendo gli adolescenti in difficoltà e le loro famiglie

“Alesia e i suoi compagni di viaggio” è la rubrica che da domani e a cadenza settimanale ogni domenica, darà appuntamento ai lettori su “Il Quotidiano del Molise Web” e su “Primo Piano Molise”. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’associazione “Alesia 2007” Onlus che opera contro le diverse forme di disagio che connotano, oggi, l’universo giovanile, sostenendo gli adolescenti in difficoltà e le loro famiglie, offrendo stimoli e speranza per affrontare con coraggio e positività la vita, attraverso confronti, dialoghi, valorizzando risorse e abilità, stimolando la curiosità e sostenendo la realizzazione della propria personalità con la promozione di incontri nelle scuole ed altri centri di aggregazione, consulenze ai genitori, formazione degli educatori e attività di sostegno nelle comunità di migranti.

In questo particolare momento, di estrema difficoltà, la pagina web vuole essere un “luogo” di incontro, di dialogo, dibattito e confronto, offrendo ospitalità a contributi, proposte e collaborazioni di Enti ed Istituzioni pubbliche e private. “Alesia 2007” opera dall’anno 2008, quando l’avvocato Anna Corallo, di origini campobassane, e l’architetto Claudio Calcinai, genitori di Alesia, decidono di fondare l’associazione, in memoria della loro figlia, e con il prezioso sostegno della dottoressa Renata Sardi e del professor Gustavo Pietropolli Charmet, quale gruppo di lavoro che ha messo a punto un progetto per renderlo realtà e risorsa per il territorio.

Nel tempo, l’associazione ha sviluppato una fitta rete sociale ed istituzionale con il coinvolgimento di tutte le arti: musica, canto, teatro, poesia inserendo gradualmente nuovi spunti, e, soprattutto, favorendo l’interazione con luoghi operativi e col territorio. Da qualche anno, peraltro, l’organizzazione di volontariato ha una sede operativa anche a Campobasso.

Ed è proprio a Campobasso che parte l’idea di questa rubrica su “Il Quotidiano del Molise Web” e “Primo Piano Molise”, che si propone come “spazio” in cui stimolare dibattiti su problematiche e tematiche avvertite come di viva attualità. “Alesia 2007”, inoltre, condividerà alcuni progetti messi a punto con l’impiego di figure professionali qualificate. Appuntamento, dunque, a sabato prossimo, con la presentazione di “Alesia 2007” Onlus.