Alesia e i suoi compagni di viaggio ospitano un intervento dell’amica Patrizia Pavoncello

Insegnante di matematica e di canto, socia fondatrice dell’associazione «Cotogni» di Roma e socia onoraria di «Alesia 2007» Onlus

<Vorrei raccontare una storia con dentro altre storie….>, inizia così il libretto <Canto e conto> che Patrizia Pavoncello, insegnante di matematica e di canto, dedica ai piccoli lettori.

Due mondi apparentemente diversi che Pavoncello ha magicamente fuso per dar vita ad un approccio gioioso, ma rigoroso, tra le due discipline che tanto somigliano. Attraverso esercizi finalizzati, i ragazzi vengono, infatti, avvicinati alla matematica e alla tecnica vocale, trasformando lo studio in gioco, scoperta e creatività.

Il libretto propone, dunque, l’apprendimento delle due discipline come piacere di capire, comunicare e conoscere con un metodo semplice.

Canto e conto

Sono Patrizia Pavoncello, matematica e cantante. Fin dai primi studi scolastici mi sono scoperta una grande vocazione per la matematica, passione che ho seguito anche dopo la mia laurea. In seguito, non casualmente, dopo incontri fortunati mi sono appassionata al mistero della voce, ho scoperto il mio essere mezzosoprano e ho cominciato un percorso nella musica lirica. Sono socia fondatrice dell’associazione Antonio Cotogni di Roma che si occupa di canto, di ricerca vocale e di memoria (www.associazionecotogni.org). “Canto e conto”, è essenzialmente un progetto didattico, un contenitore di idee, una provocazione, un gioco, una sfida, qualcosa di non classificabile, di singolare anche se contiene pluralità. Quello che vorrei proporre è un approccio diverso e inconsueto a queste due discipline.

Se una passione è qualcosa di coinvolgente nella propria esistenza, due sono un impegno per la vita. Oltre le mie due passioni, o forse grazie a tutte e due, ho scoperto il mio interesse fondamentale: la didattica. Il mio modo, più che un passaggio di conoscenza è un lavoro sulla curiosità, la scoperta, la creatività e la voglia di avere una partecipazione attiva e di scambio nel processo educativo.

Non disciplina come sinonimo di un sapere formale, ma l’inizio di una costruzione personale del sapere. Il mio percorso è stato sempre in questa doppia direzione. L’obbiettivo è di capire la voce, anche se non si è cantanti e scoprire la matematica, anche se non ci sono mai piaciuti i numeri. Ogni libro nasce da un’idea, da un percorso e cerca in primo luogo un interlocutore, un ascoltatore ideale. Aprire la mente avvicinandosi alla bellezza del canto e liberare la matematica da quell’odioso pregiudizio che l’accompagna da sempre, è difficile, ma mi è sembrato essere un buon motivo per scrivere questo libro e in generale portare avanti il mio progetto. Si potrebbe credere che sia per i bambini, per insegnare a fare, però in realtà sono convinta che la sua finalità sia diversa e potremmo dire che l’età non conta.!!!

La matematica ci aiuta a pensare, a non dare niente per scontato, è per gente sveglia, il canto libera le nostre emozioni, ci fa capire la poesia della vita e ci rende allegri. Entrambi racchiudono grandi valori e fascino.

Imparare deve essere un’avventura, non deve esistere la paura del “non posso” o del “non ci riesco”. Ed ecco l’importanza della matematica, capire, ragionare, sviluppare un pensiero autonomo. Sicuramente le regole, o meglio, un approccio scientifico sono un valido aiuto per la conoscenza. In questo modo si libera anche la fantasia e si cresce con la coscienza delle proprie possibilità. Analogamente, il cantare liberato dal pregiudizio “dell’essere stonato”, crea una visione più individuale dei problemi e permette ad ogni bambino o giovane di elaborare una personale espressione artistica. I pregiudizi tarpano le ali ed è per questo che nasce questo progetto, per un bisogno di libertà e per una ricerca di bellezza anche laddove non ti aspetti ti trovarla. Penso che la didattica, soprattutto nei più giovani, debba far i conti con la necessità di aprire le menti ai grandi cambiamenti della nostra epoca. La scienza cammina veloce e la tecnologia ogni giorno scopre nuovi orizzonti che necessitano di una comprensione diversa dei problemi. La matematica sarà fondamentale per capire il mondo nuovo che verrà ed il canto può essere un elemento che darà poesia, sentimento ed umanità al rigido rigore della realtà futura.

Ai giovani dico: Siate Artisti, fate dei vostri ragionamenti dei capolavori e seguite le vostre passioni!!!

Conto perché posso Canto che mi passa

Visitate il sito www.cantoeconto.it, troverete giochi, spunti ,riflessioni e tanto altro.

Patrizia Pavoncello