“Alesia e i suoi compagni di viaggio”: Liturgia, azione umana o divina?

di Giancarlo Polenghi *

(vice direttore della Sacred Art School – Firenze)

La parola liturgia viene dal greco leitūrgía, complemento di lḗiton ‘luogo degli affari pubblici’, da laós ‘popolo’ e érgon‘ opera. Nella Bibbia dei Settanta, che è una traduzione dall’ebraico al greco, laós sta per ‘popolo di Dio’, e per leitūrgía si intende il ‘servizio del tempio’ ossia l’adorazione e i sacrifici del popolo al Creatore.

È solo a partire da qui, dalla grande importanza di rendere lode a Dio, che si può cogliere qualcosa di un’attività che non ha eguali perché da essa dipende, in definitiva, non solo l’atteggiamento verso Dio ma anche quello verso il mondo, e verso l’umanità.

Romano Guardini, il grande teologo italo-tedesco (di cui è stato aperto il processo di beatificazione) pubblica nel 1918 “Lo spirito della liturgia” e diviene una voce del Movimento Liturgico anticipando ciò che scriverà Pio XII nel 1947, nella “Mediator Dei”, e il Vaticano II nella “Sacrosanctum Concilium”. Guardini sapeva bene che c’erano dei rischi nell’affrontare il tema della liturgia e li delinea in una famosa lettera scritta per sollecitazione del vescovo di Magonza. Per lui i nemici del rinnovamento sono: il liturgismo, il praticismo, il dilettantismo e il conservatorismo.

È lo spirito che fa la liturgia

Per Guardini la liturgia ha uno spirito che va al di là del formalismo a cui la si potrebbe ridurre. Lo spirito di cui lui parla collega la liturgia con la vita. Riecheggia il celebre adagio “Lex orandi, lex credendi”, ossia il modo di pregare determina – o descrive o significa – il modo di credere. In altre parole la liturgia, che è sempre azione umana (quindi fatta da testa, corpo e cuore), implica un’antropologia e una teologia, e sarebbe davvero riduttivo rinchiuderla alle sole rubriche (ossia alle indicazioni per il celebrante che nel messale sono scritte in rosso, e per questo chiamate rubriche).

Ma la liturgia è “opera del popolo”, come dice la parola, o “opera di Dio”? La risposta non può che essere “opera di entrambi”. Essa è contemporaneamente un’azione del popolo e un’azione di Dio, una collaborazione misteriosa ed essenzialmente relazionale. Infatti è Cristo, l’uomo-Dio che compie gesti che lui stesso chiede vengano ripetuti per Lui, con Lui, in Lui.

Allora possiamo vedere la liturgia dalla parte degli uomini (come farla, come parteciparvi) e dalla parte di Dio (che cosa realizza Dio attraverso di essa, su di sé e sugli uomini). È un po’ come il temine “chiesa”, che si usa per parlare del popolo fedele, ma anche del corpo di Cristo. “Liturgia” e “chiesa” sono parole ricche con significati che non si esauriscono in una sola definizione e che indicano una realtà che sta “tra gli agenti”, in cui “oggetto” e “soggetto”, senza confondersi, interagiscono e dialogano.

Il fine della liturgia pertanto non è solo la lode ma anche la relazione, l’amore che si contagia e cambia i cuori. La liturgia infatti, come ogni sacramento, implica una trasformazione. Qualcosa si trasforma in qualcos’altro (non per magia ma per progressiva assimilazione, nel rispetto delle libertà).

Mi viene in mente l’episodio delle Nozze di Cana, e Johnny Cash, uno dei più famosi cantanti country americani, che cantava “He turned the water into wine”, ha trasformato l’acqua in vino. Cash cantava questo motivo nei suoi concerti in carcere di fronte a persone che per la loro condizione erano chiamati a trasformarsi e redimersi.

Nella Messa il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo. E l’Eucarestia diventa l’alimento del popolo di Dio e quindi del corpo di Cristo (il corpo di Cristo è allo stesso tempo l’Eucarestia e i fedeli che lo ricevono). Tutto torna. Si trasforma il pane e il vino ma anche coloro che lo ricevono. Una trasformazione silenziosa, spesso inconsapevole, eppure presente. Siamo di fronte al mistero, qualcosa – poco – si intuisce, ma è quello che basta per saper intravedere squarci di eternità, come guardando un soffitto barocco di una chiesa romana, con la Trinità e gli angeli che ci guardano dall’alto mentre si celebra il culto divino.

Non ne siamo più capaci

Scrive Guardini “L’uomo tipico del Novecento non è più stato capace di compiere questo atto e l’ha rimosso. Il comportamento religioso per lui era un fatto semplicemente interiore e individuale, che poi nella “liturgia” assumeva anche il carattere di un cerimoniale pubblico e ufficiale. Con ciò il senso dell’azione liturgica era perduto.” Il rischio di vedere la liturgia come atto individuale e interiore – che è un errore – non va però contrapposto – un altro errore – all’atto comunitario ed esteriore, pur esso lontano dall’essenza della liturgia di Cristo. La celebrazione, la partecipazione, deve essere invece personale, orientata alla comunione, salvando sia l’individuo che la comunità, non aut-aut, ma et-et. Anche l’ufficialità è fuori luogo, come lo sarebbe stata nel cenacolo tra il Maestro e i suoi apostoli. Così pure sono fuori contesto lo spontaneismo sciatto e distratto. La situazione è di vera relazione con Dio (filiazione, amicizia) e con gli altri fedeli – il popolo di Dio – (fraternità e amicizia) nel rivivere un memoriale che trasforma e attualizza – rende presente e manifesto – l’amore di Dio per noi e tra di noi e per sempre.

È passato molto tempo, quasi 60 anni, da quando Guardini scriveva dell’incapacità dell’uomo del Novecento a comprendere la liturgia, ma il problema è rimasto e, per certi versi, si è acutizzato. La nostra è una società individualista, frammentata, liquida, in cui le relazioni sono sempre più deboli. Non solo il senso di “essere popolo” è evaporato ma anche le relazioni si sono fatte più fragili e talvolta sono diventate solo “virtuali” nel senso di poco reali, poco concrete, posso profonde, mediate da una tecnologia che fa letteralmente da schermo.

Se partecipando ad una celebrazione liturgica, oltre al rapporto con Dio (per nulla scontato), non si rinsaldano i legami di fraternità e amicizia con i vicini (anche se fisicamente non presenti), specialmente con coloro che ci sono più cari, in una logica espansiva, estroversa, che accoglie e non respinge, allora forse la liturgia non la viviamo nel modo giusto. È evidente che la relazione con Dio e la relazione con il prossimo, dal momento che Dio si presenta in Gesù Cristo, diventano due lati indissolubili della stessa medaglia, in cui uno richiama e rafforza l’altro. Il concetto di popolo, essere parte di un popolo, di una comunità, è qualcosa di essenziale alla celebrazione.

Lettura simbolica e gioco

Ecco allora che la liturgia cristiana diventa un rimedio contro il malessere dei nostri tempi. Contro l’isolamento, l’indifferenza, l’immunizzarsi dalle relazioni, la virtualità che ci impedisce di toccare davvero l’altro. Ma per poter meglio rendersi conto del potere della liturgia, bisogna saperla leggere: si combattono i mali contemporanei con autentiche comunità di preghiera, con persone che insieme si rivolgono a Dio come fratelli e sorelle. Torniamo a Guardini: “Rito e simbolo vengono compresi sempre di meno. Non sono più percepiti e vissuti in modo immediato. A questi segni privati di “animazione” immediata deve essere collegato spesso faticosamente un significato, e sia colui che spiega che colui che ascolta non riescono a liberarsi dalla sensazione che certamente tutto sarebbe più semplice senza di essi.”

Manca una lettura simbolica del reale non solo per quanto riguarda la liturgia. Perché il mondo, che è sotto i nostri occhi, può essere compreso meglio (ma mai del tutto) solo se, come in una cipolla, sappiamo vedere e sfogliare i diversi piani della realtà: quello fisico, naturalistico, scientifico, emotivo, intellettuale, filosofico, morale, relazionale, simbolico … Una rosa non è solo una rosa, come ben sanno i poeti. La lettura simbolica è essenziale alla liturgia, ma lo è anche al mondo, perché senza di essa la nostra comprensione di esso diventa povera e rischia l’insignificanza. Ecco allora che l’educazione alla lettura simbolica è cruciale. Certo lo è per gli artisti che con i simboli raccontano storie e ci aiutano a vivere meglio. Ma anche per tutti coloro che con il loro lavoro incidono poco o tanto sulla realtà. La liturgia dando una chiave di comprensione della relazione uomo-Dio non si può fermare al momento del rito, deve andare oltre. “La messa dopo la messa”, dice un autore spirituale (Marko Ivan Rupnik). Un altro (San Josemaria Escrivà) afferma che tutta la vita dovrebbe diventare una messa, anche quando si fa altro, perché, in ultima analisi, Dio Padre è sempre lì a guardarci con tenerezza, i fratelli ci sono intorno e il mondo ha bisogno del nostro buon operato per continuare ad essere creato (ri-creato con il Risorto) secondo i piani di Dio. La messa centro e radice della vita interiore dice il Vaticano II, ma se noi arrischiassimo “centro e radice della vita” tout court, saremmo comunque nel vero. Un’ultima caratteristica che voglio richiamare nel pensiero di Guardini è la liturgia come gioco di fronte a Dio: “Fare un gioco dinanzi a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia. … E solo chi sa prendere sul serio l’arte e il gioco può comprendere perché con tanta severità e accuratezza la liturgia stabilisca, in una moltitudine di prescrizioni, come debbano essere le parole, i movimenti, i colori, le vesti, gli oggetti di culto.” Questo pensiero ci illumina sulla dimensione di gratuità, bellezza, attenzione e ci difende dalla frettolosità e accelerazione di oggi, dall’utilitarismo e dal prestazionalismo (fare sempre di più e meglio in una spirale ossessivo-compulsiva) che tante ferite provocano in noi e intorno a noi.

Nota biografica :

*Giancarlo Polenghi

Storico dell’arte e giornalista, è tra i fondatori della Sacred Art School – Firenze (www.sacredartschoolfirenze.com ). Attualmente insegna Arte Sacra Contemporanea.