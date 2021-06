Alesia e i suoi compagni di viaggio: Lavacchi e il mondo del “poemetto”

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”il caro amico Leonardo Lavacchi ci conduce questa volta, con una simpatica parodia, nel mondo del “poemetto”, una narrazione di limitata estensione formata da 36 ottave a rima toscana: ogni strofa contiene otto endecasillabi, i primi sei a rima alternata e gli ultimi due a rima baciata diversa da quelle dei precedenti (ABABABCC). E’ uno schema metrico largamente usato nella poesia epica, i cui esempi più celebri sono l’/Orlando furioso/ di Ludovico Ariosto e la /Gerusalemme liberata/ di Torquato Tasso.

Leonardo Lavacchi*

Canzone

1

Questa storia ebbe inizio un bel mattino

mentre il sole sorgeva là ad oriente,

come ogni dì, e per il freddo fino

rabbrividivano la poca gente,

fuori a quell’ora a seguir il cammino

che porta verso… che non porta a niente.

A niente serve il divagar lontano

e l’umano affannarsi è sempre vano.

2

Ma forse i filosofici rovelli

possiamo accantonare sul momento

se la giornata è bella e sono belli

la terra, il cielo, l’aria, il firmamento,

del fiume il flusso, il canto degli uccelli

e il mormorio fra gli alberi del vento.

Anche in una città nota per l’arte

la natura pretende la sua parte.

3

Volle il sole all’inizio del viaggio

baciare della Piera il dolce ciglio

e attraverso il leggero cortinaggio

stese sopra il suo morbido giaciglio

la carezza gentile del suo raggio,

ma si scontrò con un rude cipiglio.

“O come, mi ero appena addormentata

e già mi ricomincia la giornata!”

4

Ma se le rischiarò il bel viso

quando sveglia del tutto si sovvenne,

ed il cipiglio tramutò in sorriso,

ch’era il giorno festivo e le divenne

gradevole quel raggio e non più inviso:

stare nel letto, come fra le penne

della chioccia un pulcino, è ciò che adora

una ragazza che studia e lavora.

5

Cercò di nuovo il sonno e chiuse gli occhi,

nascondendo la testa col lenzuolo,

si rannicchiò stringendosi i ginocchi

e ci riuscì, per un momento solo:

dalla chiesa vicina i pii rintocchi

giunsero di campane in lieto volo.

“Oh questa ci mancava, è il bel dispetto

di qualche sacrestano maledetto.”

6

Il sonno ormai era stato soppresso

né c’era modo di riaddormentarsi

ma volle a letto starsene lo stesso

e restò pigramente a crogiolarsi

visto che a lei quel giorno era concesso

di scegliere il momento per alzarsi.

Invece lo decise di repente

lo squillo del telefono invadente.

7

Era la madre sua che preoccupata

chiamato aveva fino a notte fonda

ed era sempre la linea occupata.

“Oh mamma, cosa vuoi che ti risponda,

stamani ho riagganciato, che sbadata,

e non c’è niente che io ti nasconda.”

La liquidò mandandole un bacetto,

né disse chi alla sera era nel letto.

8

Anche perché quel fuggevole amante

disertava l’arena dell’amore

per tornare, seppur recalcitrante,

al talamo approvato dal Signore.

Non era grave, solo rattristante,

che calmierate fossero le ore

dei loro incontri; il quando è presto detto:

i dì delle partite di calcetto.

9

Ma quel mattino recriminazioni

voleva dalla mente sua scacciare

né della genitrice le concioni

era disposta a stare ad ascoltare.

Sapeva bene quali condizioni

si era un giorno impegnata a rispettare:

costava un prezzo che andava pagato

l’amoreggiare di un uomo sposato.

10

“In fondo sembra una bella giornata

e per dormire ho il pomeriggio intero;

meglio adesso una bella passeggiata,

la siesta seguirà un pranzo leggero;

l’Eva e la Gianna incontrerò in serata,

e ci divertiremo per davvero.

Ma prima di chiamare quelle matte,

il water, una doccia e il caffellatte.”

11

Uscì dal bagno dopo l’abluzione

scoprendosi un notevole appetito

e fece un’ abbondante colazione

inzuppando il suo dolce preferito.

Ebbe poi una breve esitazione

al momento di scegliere il vestito:

“Oggi” si disse “potrei far la donna

e per cambiare indosserò una gonna.”

12

Un’ampia gonna lunga e variegata,

si mise, e una camicia in puro lino,

candida e sobriamente ricamata;

sopra, di lana cotta un gileino;

con ballerine rosse era calzata,

rosso e di lana in testa il berrettino:

direi, se fosse il termine attuale,

una figlia dei fiori tale e quale.

13

Stava in istrada nella rastrelliera

la fida bicicletta ora dimessa,

un tempo bella e luccicante. Piera

soffriva pur sapendo che malmessa

apparire doveva e che la vera

natura al funzionare era la stessa,

però il mentito aspetto di rottame

stornava dei ladruncoli le brame.

14

Liberata la bici dal lucchetto

saltò in sella e diretta verso oriente

leggera prese per il borgo stretto

con pedalata comoda e prudente;

per le buche sbatteva lo zainetto

sulla sua schiena, ma era divertente:

il vento le giocava fra i capelli,

il sole le adornava gli occhi belli.

15

Alla fine di Borgo San Frediano

in piazza Frescobaldi la salita

del ponte sui pedali e piano piano

prese, e poi giù in discesa più spedita

per il Lungarno sulla destra mano;

quindi a sinistra e restò un po’ stupita

vedendo che là in Por Santa Maria

quasi nessuno c’era nella via.

16

Le parve triste il centro spopolato

quindi decise di cambiar sentiero:

il Duomo, la Stazione, Porta a Prato

fino alla piazza dove sul destriero

troneggia un re, ch’è ormai dimenticato,

e afflitto come da un grave pensiero.

“Che bella pedalata, ed ecco alfine

che mi son guadagnata le Cascine!”

17

Il freddo ormai non era più pungente

e il movimento le arrossava il viso;

il fianco si incurvava dolcemente

formando un tratto energico e deciso;

il seno le danzava mollemente

e tutto in lei si era fatto sorriso.

Quei pochi che incontrava al suo passaggio

si trattenevano a renderle omaggio.

18

Il cielo il giorno l’aria i ritornelli,

che a bassissima voce canticchiava,

gli alberi, l’erba, il canto degli uccelli

non era il mondo che sempre sognava?

Anche quei cani le parvero belli

che latravano ansanti fra la bava.

Sull’asfalto suonavano le ruote

nella sua mente le più belle note.

19

Ma quando fu al piazzale dell’Indiano

dov’è sepolto il giovane orientale

sulla cui testa si abbatté la mano

che la falce impugnava micidiale –

non si salvò spingendosi lontano,

ché lo inseguì la morte – “poco vale,”

pensò, e rabbrividì, “l’umana vita

che un solo istante dura, e già è finita.”

20

Parrebbe forse che del pessimismo

fosse la Piera vittima ignorante,

ma del prossimo esame il nichilismo

era in programma e molto rilevante

per cui, sebbene fosse l’ottimismo

nella natura sua più che costante,

troppo l’influenzava la materia

che ora studiava coscienziosa e seria.

21

Infatti scese dalla bicicletta

e ne bloccò una ruota col lucchetto;

su una panchina poi sola soletta

sedé ed estrasse dallo zainetto

quanto serviva ad annotare in fretta

il suo pensiero su di un quadernetto

ad altri collegato dal legame

con il programma del vicino esame.

22

E dunque assolto il compito più urgente

si alzò e fu dove in vista e non lontano

sta la fontana e il getto iridescente

raccolse nella conca della mano,

portò alle labbra e giudiziosamente

bevve sorbendo l’acqua piano piano:

ci voleva perché si era accaldata

nel corso della lunga pedalata.

23

Tornò a sedersi e lì senza esitare

estrasse dalla borsa il sacro testo

e la matita a sottolineare

ciò che doveva emergere dal resto

e bisognava bene ricordare,

ma il manuale ahimè richiuse presto:

non era per studiare il miglior giorno

forse per la bellezza dell’intorno,

24

o era forse una nuova sensazione

che si stava infiltrando adagio adagio

e ambigua come un’anticipazione,

un dubbio, un impalpabile presagio,

sebbene senza una definizione

chiara, spandeva un’ombra del disagio

che prova chi poggiando sul terreno

lo sente sotto il piede venir meno.

25

N’era dunque impedita la lettura

e allo studio dovette rinunciare

né del ritorno c’era gran premura:

“Tranquilla al sole voglio qua restare

così mi faccio un po’ di abbronzatura,

anche se non sarà quella del mare;

ma una vacanza non sarà lontana,

presto, fra qualche fine settimana.”

26

Lasciamo Piera là spaparanzata

con gli occhi chiusi, il volto esposto al sole

– per dir di ciò che l’aveva turbata

non avrebbe trovato le parole

certa però epperò rassicurata

che le paturnie passano da sole –

e vediamo chi è sceso giù dal letto

contemplando uno splendido progetto.

27

Era eccitato il giovane Gastone

lieto per il programma del mattino

e dopo un’abbondante colazione

(una salsiccia, uova fritte e vino)

fu preda di superba esaltazione,

di un frenetico impulso malandrino,

non per dell’alcol la dose modesta

ma per i grilli ballerini in testa.

28

Scese in garage e contemplò raggiante

l’oggetto che per il suo compleanno

– vent’anni, cosa c’è di più importante? –

i genitori regalato gli hanno:

potente, nuova e di un rosso fiammante

è la moto che tutti ammireranno.

“E soprattutto abbaglierà Marina

quando sarò da lei questa mattina.”

29

È musica il rombo del motore

a bassi giri come insonnolito

ma smanettando l’acceleratore

tosto si sveglia con un gran ruggito:

il pedone sobbalza dal terrore,

mentre il pilota fisso e irrigidito

con casco e tuta assume la figura

di un cavaliere dentro l’armatura.

30

Già l’immaginazione dell’evento

pur con qualche dettaglio fantasioso

era fonte di vivo godimento,

ma non bastava, e scalpitava ansioso

Gastone, ormai prossimo il momento

di realizzare quel sogno prezioso,

stentando a dominare l’impazienza

finché l’ora non fu della partenza.

31

Eccolo saldo in sella finalmente

sotto le gambe ha un mostro da domare;

per gli incroci, i veicoli e la gente

le vie nell’area urbana sono avare

di tratti dove la furia possente

del motore si possa scatenare:

si sfogherà a far pieghe su in collina

dopo che avrà preso con sé Marina.

32

Quando dell’Arno alla sinistra riva,

dove Alessandro Zei fu accoltellato,

in fondo al rettifilo gli appariva

il semaforo al giallo ormai passato,

si presentò anche a lui l’alternativa

che ogni pilota avrà sperimentato:

sfidare il tempo con una sgasata

o lasciare lo spazio alla frenata?

33

La Piera intanto si era un po’ annoiata,

non era fatta per stare inattiva,

e per concludere la mattinata

pensava a quello che ora le serviva:

passar dal forno per una schiacciata

è ciò che l’appetito suggeriva.

Quindi salì sopra la bicicletta

e prese a pedalare in tutta fretta.

34

In senso opposto alle acque era il cammino

lungo la riva destra ad imboccare

il ponte intitolato al fiorentino

che un continente venne a nominare.

Un semaforo al crocevia vicino

col rosso le intimava di fermare

ma il piede a terra non aveva messo

che il disco passò al verde e diede accesso.

35

Ciò che accadde a quel punto non sappiamo.

Forse ci fu uno scontro orrido e forte

e avidi di giustizia domandiamo:

perché tanto di sangue, pianti e morte?

chi rende il nostro vivere sì gramo?

quale divinità, destino o sorte?

Meglio imputarlo al caso indifferente

che a uno spietato nume onnipotente.

36

Ma forse fu Gastone tanto saggio

che il suo bolide rosso tenne quieto;

oppure interpretò Piera il messaggio

della premonizione per divieto

di fidarsi del verde nel passaggio:

così fu per entrambi un giorno lieto.

Propenderei per tale conclusione,

eppoi questa non è che una canzone.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.