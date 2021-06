Alesia e i suoi compagni di viaggio: la via Vandelli (GALLERIA FOTO)

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” l’amico Alberto Bernardini, appassionato escursionista, ci conduce alla scoperta di un frammento meraviglioso delle Alpi Apuane

di Alberto Bernardini*

Nel 1741 Francesco III, duca di Modena e Reggio, apparecchiò le nozze di suo figlio Ercole d’Este con Maria Teresa Cybo-Malaspina. Per via dinastica annetteva così al suo, il ducato di Massa e Carrara, piccolo, ma prezioso come sbocco al mare. “Che volete come regalo di nozze?” chiese il Duca alla coppia. “Una lavastoviglie!” risposero loro in anticipo sui tempi. “Ma non sarebbe meglio una bella strada?” propose il Duca che da bravo illuminista aveva già tutto in testa: traffici militari, civili e commerci, senza dover attraversare i confini della Repubblica di Lucca e soprattutto del Granducato di Toscana che a ogni transito chiedeva “un fiorino” (…anche fuori corso). Erano tempi in cui si progettavano opere grandiose e una via di circa 200 km non doveva destare alcuna preoccupazione: …alcuna preoccupazione per chiunque non conoscesse il territorio! Infatti per unire Modena a Massa si doveva traversare l’Appennino e soprattutto le Alpi Apuane. “A chi si fa progettare una simile impresa?” chiese il Duca, ma gli sposi erano già andati via e dovette rispondersi da solo: “All’Abate Domenico Vandelli!”. In realtà il Duca quell’incarico l’aveva affidato da un pezzo, anzi aveva già cominciato a costruire la strada – da 3 anni per l’esattezza – dunque non gli restava che aggiungere il dono alla lista di nozze, …a carico dell’erario. Ma chi era l’Abate? Se il ‘700 si chiamava “secolo dei lumi” c’era una ragione: un sacco di gente rimaneva a studiare fino a tardi e ad ogni finestra brillava un lume. Così non c’era umanista che non fosse anche scienziato e viceversa; …e i religiosi non erano da meno: oltre alla teologia e alle lingue antiche, studiavano matematica, geografia e biologia (…di questo passo prima o poi uno di loro avrebbe incrociato varietà di piselli al solo scopo di fondare la genetica). Il Vandelli che, oltre alla cattedra di matematica a Modena, ricopriva anche l’incarico di “matematico, geografo e antiquario di corte”, si occupava, anche di maree, vite dei santi, opere idrauliche e militari, scienze antidiluviane e ricerche storiche sull’attraversamento del Rubicone da parte di Cesare. Vi era però una materia in cui eccelleva: le carte geografiche. Era stato lui a ideare le “Isoipsae Vandellis” per rappresentare la proiezione sul terreno di una medesima altitudine e – in attesa delle app sui cellulari – si affidava alla trigonometria e alla bussola e al barometro che per lui non avevano segreti. Le isoipse o “linee di livello” Sono quelle linee concentriche di forma variabile che ancora oggi modellano – sulle cartine degli escursionisti – l’altimetria del territorio. Segni a cui merita fare attenzione perché, a seconda che siano più o meno ravvicinate, ci indicano la fatica che ci attende. E’ uno come il Vandelli che sceglieresti anche oggi per fargli progettare una strada che si sarebbe arrampicata fino a 1.600 metri sul fianco del Monte Tambura (la cui cima è di 1.890 m) e che avrebbe fatto così tanti tornanti e giravolte da somigliare più a un frastagliato origami che a un flessuoso serpente. E non si sarebbe trattato di una semplice mulattiera, ma di una strada per le carrozze, con tanto di stazioni di posta e presidi militari. In effetti il nostro Abate riuscì a compiere l’impresa in 13 anni, ma c’è chi afferma che non fu un successo e i costi di manutenzione furono alti. Si narra anche di come, a una curva troppo stretta, la carrozza reale non riuscisse a passare. Non è difficile immaginare l’imbarazzo di un progettista in simili circostanze, ma sembra che il nostro ne rimanesse sconvolto. Personalmente credo che si tratti di una narrazione calunniosa se è vero che la strada, almeno nella buona stagione, era ancora agibile nel 1818. Certo è che se prima di affidare l’incarico il Duca avesse fatto un sopralluogo si sarebbe reso conto delle pendenze da capogiro; ma si sa i regnanti hanno troppe idee sulle cose come vorrebbero che fossero per occuparsi delle cose così come sono. Noi viandanti, che al posto della corona abbiamo al massimo un cappellino parasole, quel sopralluogo l’abbiamo fatto salendo e scendendo la Tambura lungo il sentiero CAI n. 35 e le pendenze le abbiamo sperimentate, sia da Resceto, che dalla Valle dell’Arnetola, e possiamo testimoniare di quanto il Vandelli conoscesse bene il suo mestiere. Purtroppo anche ai nostri giorni, in cui le Apuane sono segnate da ardite vie di cava, la pericolosità di quelle montagne non è diminuita, né per i camionisti del marmo, né per gli escursionisti. Le Apuane sono “alpi-bonsai”, cioè una catena montuosa che imita le Alpi con altezze dimezzate, ma in un territorio così circoscritto che le pendenze si accentuano e le isoipse (sempre loro!) finiscono per sovrapporsi l’una all’altra e sprofondare in pareti verticali, …a quel punto richiedono un altro tipo di rappresentazione grafica. Un simile ambiente, specialmente nella stagione invernale, costituisce una sfida di tutto rispetto che non fa rimpiangere la pericolosità di catene più celebri, ma al tempo stesso offre scenari sempre mutevoli grazie alla continua variazioni dei punti di vista e delle relative prospettive. Consola il fatto che ad attendere l’escursionista non ci siano più i briganti: contribuirono anch’essi all’abbandono del transito e alla definitiva rovina dell’infrastruttura. In un documentario televisivo dedicato alla via il commentatore parlava di una gabbia appesa a una parete di roccia con dentro tre teschi; nonché di fori nella pietra per erigere le forche. Vi confesso di non aver notato la gabbia, altrimenti l’avrei fotografata, ma non faccio testo perché sono molto distratto; quanto ai fori nella pietra ce ne sono così tanti in Apuane che ci vorrebbe un corso di specializzazione per poter distinguere quelli delle vie di lizza, che servivano a far scivolare lentamente a valle i blocchi di marmo, da quelli che sulla via Vandelli servivano a rizzare frettolosamente i pali per giustiziare i briganti. Altrettanto difficile è riconoscere i cosiddetti “casoni”: stalle ed alloggi, un tempo adibite a stazioni di posta o casermette militari, ridotti a ruderi. Non si hanno invece dubbi quando in un anfratto appare il rifugio “Nello Conti”, detto “ai campaniletti” per le guglie di roccia che lo affiancano. Salendo da Resceto vale la pena voltarsi verso le solari spiagge della Versilia e il golfo di La Spezia; mentre giunti a una “sella” (che da quelle parti chiamano “foce”), lo spiazzo ricavato nella roccia a forza di esplosioni, denominato Finestra Vandelli, si affaccia sulle cime del Sagro e del Grondilice. Più in là dal Passo della Tambura e ancor più dalla cima, si scorge il lago di Vagli, l’umida Garfagnana e, oltre, l’Appennino. Naturalmente non sono rari i casi in cui la coltre di nubi occulta il mare della Versilia e il sole se la ride dal versante garfagnino, ma sono proprio queste le sorprese delle alpi-bonsai che racchiudono nevi, nubi, flora, rocce, scenari e insidie sempre mutevoli a cui tuttavia non può sottrarsi chi cerca la bellezza nel paesaggio.

* Alberto Bernardini è nato in provincia di Lecce 70 anni fa, ma ha vissuto prevalentemente a Firenze dove si è laureato in architettura. Oggi pensionato, nonostante le proteste delle sue ginocchia, persevera nell’escursionismo. Professionalmente si è occupato di ambiente e territorio nella pubblica amministrazione, collaborando a lungo in Regione Toscana alla realizzazione di cartografia e sistemi informativi territoriali. I suoi contributi narrativi sono più episodici e remoti, si ricorda nella collana degli Istrici Salani un libro per ragazzi che all’epoca incontrò un certo favore di pubblico.