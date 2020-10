“Alesia e i suoi compagni di viaggio”: la luce dopo la tempesta

Non possiamo negare che la pandemia abbia delle conseguenze devastanti a livello psicologico. e sociale. E talvolta, ascoltando i telegiornali o i talk show che si alternano da una rete all’altra, sembra che tutto questo venga ignorato. Come se ci fosse una estrema difficoltà delle persone di fare contatto con la propria paura. Spaventati tutti dai dati numerici su morti e contagi, quasi a rappresentarlo come una realtà lontana. Quella realtà in effetti siamo noi, che ogni giorno cerchiamo la forza di “resistere” nel desiderio di vivere e di uscire all’aperto. In tutta Italia, nelle realtà più lontane, in montagna o nelle periferie assistiamo ad un susseguirsi di esperienze creative, E nelle scuole, in particolare, da parte di insegnanti, sostenuti dai genitori, che fanno lezione all’aperto o Presidi che noleggiano teatri per fare lezione in luoghi “belli”, che fanno respirare l’anima e tornare il desiderio di studiare. Le/i bambine/i sono felici di essere tornate/i in presenza; e sotto quelle mascherine ridono e fanno capire con gli occhi quanto per loro è bello stare insieme; e quanto avevano bisogno di uscire dalla famiglia per ritrovare il mondo degli amici, del gruppo. Gli insegnanti che hanno vinto le loro paure per il piacere della loro “missione” educativa, psicologica, di crescita, hanno ritrovato il piacere di uscire dallo schermo per ritrovarsi … e non è stato uno scherzo, un brutto sogno. La collaborazione tra agenzie formative, ordini professionali coinvolti insieme nel riconoscimento del diritto al benessere psico-economico-sociale e di giustizia ha bisogno di tutele e di risorse economiche. Significativa e l’adozione all’unanimità da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del “Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”. L’azione del CNOP aveva consentito di prevedere l’assistenza psicologica tra le attività finanziate per la Scuola con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (“Rilancio”) convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art.231). Tuttavia tali fondi non erano specifici per la Psicologia e non obbligavano ma consentivano alle scuole di attivare tale attività. Successivamente si è riusciti ad ottenere specificamente l’assistenza psicologica nell’Accordo Governo-Sindacati per la Scuola, del 6 agosto 2020 (art.6 “sostegno psicologico”. In questo accordo è previsto un Protocollo d’intesa tra CNOP e MIUR per attivare il sostegno psicologico. Le difficoltà tecniche e materiali per l’avvio della scuola – che tutti abbiamo visto – hanno fatto si che l’interlocuzione tra CNOP e MIUR è stata possibile solo in tempi recenti. Il Protocollo che ne è derivato è il punto di equilibrio raggiunto tra le richieste del CNOP (garantire una puntuale ed adeguata presenza di Psicologi in tutte le scuole) e le disponibilità del Ministero. In sintesi il Protocollo – il primo nel suo genere e che avvia una presenza della professione su tutto il territorio nazionale – prevede:

l’emanazione di bandi a livello di singola direzione scolastica a cura delle Scuole stesse (tutte le 8000 direzioni);

lo “stanziamento di apposite risorse all’uopo finalizzate” (risorse vincolate);

che “l’importo finanziato dal Ministero alle Istituzioni Scolastiche sarà determinato assumendo quale valore della prestazione professionale euro 40 lordi/ora” (non ci sono bandi al ribasso);

che il CNOP metta a disposizione delle “linee guida” per le attività degli Psicologi che includano possibili strumenti per la valutazione dei bisogni ed effettui la rielaborazione dei dati a livello nazionale;

che il Ministero organizzi una attività di informazione/formazione agli Psicologi reclutati sulle Linee Guida del CNOP;

che si attivi una collaborazione a livello regionale tra Uffici Scolastici e

Consigli dell’Ordine per assicurare la migliore attuazione del protocollo.

Così come significativa è l’adozione il 22 luglio 2020 del Protocollo di intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Forense. Con il dichiarato intento di realizzare “azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell’art. 3 del D. D. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 come novellato dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Protocollo prevede la collaborazione tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati e gli Istituti scolastici per la strutturazione di specifici moduli, volti a promuovere l’orientamento sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità. con forme anche di apprendimento pratico presso gli Ordini Forensi. L’attenzione è rivolta alla valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace; alla solidarietà, alla cura dei beni comuni ed alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. Encomiabile dunque ci appare il riconoscimento del valore di una collaborazione tra Agenzie formative ed Ordini professionali, che salutiamo come ascrivibile alla tessitura della rete di sostegno degli adolescenti e giovani adulti nel loro percorso di crescita. E degli adulti di riferimento. È stata dura durissima, ed ancora dobbiamo stringere le mani, forti in un abbraccio immaginario con i nostri amici, colleghi, compagni di scuola, figli e figlie. Sempre più ci accorgeremo che l’amore declinato nell’amicizia, nell’amore parentale, coniugale, di amanti, ci traghetterà fuori, in una nuova forma di polis; ed alla scoperta di una nuova umanità che ci faccia ritrovare il senso di appartenenza.

ANNA CORALLO

RENATA SARDI

“ecco il mistero: sotto un cielo di ferro e di gesso l’uomo riesce ad amare lo stesso; e ama davvero, senza nessuna certezza; che commozione, che tenerezza …..” (Lucio Dalla)