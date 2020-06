Alesia e i suoi compagni di Viaggio: «Educazione alla bellezza» con il contributo dell’amico don Luca Mazzinghi

Di grande spessore culturale il percorso accademico ed ecclesiale di Don Luca Mazzinghi . In sintesi, professore ordinario presso la Pontificia Università Gregoriana; direttore di Ricerche Storico-Bibliche, già presidente dell’Associazione Biblica Italiana, membro della redazione scientifica di Biblische Notizen, membro della redazione Parole, Spirito e Vita e della redazione di Parole di Vita, nonché dello Henoch Seminar (Università Michigan). Vasta la sua pubblicazione di libri ed articoli nel campo degli studi biblici.

Cantico dei Cantici: il cantico della bellezza.

«Che egli mi baci con i baci della sua bocca!

Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino,

soavi all’aroma dei tuoi profumi…»

Questo è il celebre inizio del Cantico dei Cantici, ovvero il cantico più bello. Un poema d’amore, carico di passione. Per essere un libro della Bibbia, un dato singolare è rappresentato dal fatto che nel Cantico non si parla mai direttamente di Dio, a parte in 8,6 dove la presenza del Signore è celata come semplice suffisso del termine “fiamma”: l’amore ha dardi di fuoco, è «una fiamma del Signore».

Nel Cantico non si parla mai neppure direttamente del matrimonio come istituzione, benchè i protagonisti sembrino essere due sposi, né si parla apertamente di figli, benché il tema della fecondità non sia assente. D’altra parte, i nomi dei due amanti, lei la Šulammit, la “pacificata”, lui, Šlomô, Salomone, l’uomo di pace, rimandano già a un simbolismo non troppo nascosto.

Il Cantico si presenta come un poema d’amore, nel quale due giovani amanti cantano il loro reciproco desiderio; la carica erotica del Cantico è davvero molto forte. Eppure il Cantico non si esaurisce in questo primo e apparentemente ovvio approccio e, come del resto avviene per ogni poesia, è un testo polisemico, aperto cioè a più significati.

Non sappiamo con precisione quando questo testo sia stato composto; oggi si pensa sempre più al III sec. a.C. Su questo sfondo il Cantico può essere compreso come una risposta ebraica alla concezione che il mondo greco aveva dell’amore; il poeta sceglie di rispondere in modo positivo al nascente influsso dell’ellenismo, cantando la bellezza di un amore di coppia che è divino proprio perché profondamente umano.

Comunque si interpreti il Cantico, la prima realtà che si impone a chiunque lo ascolta è la ricchezza del suo splendido linguaggio poetico. Il ritmo, l’uso attento degli strumenti stilistici a disposizione del poeta ebreo, rendono il Cantico un «bel testo» e, insieme, una sfida quasi impossibile per qualunque traduttore. Il poeta si serve di giochi di parole, di allitterazioni e di assonanze che per lo più possono essere colte soltanto nel testo ebraico, un testo fedelmente trasmessoci dalla tradizione ebraica, la cui difficoltà è la ricchezza della sua poesia. Il tema centrale e unificante del poema, l’amore tra l’uomo e la donna, si espande in una miriade di simboli; quelli relativi al corpo e alla sua bellezza; quelli riferiti al creato e al suo fascino: universo, piante, animali, colori, odori e sapori. Entrare nella bellezza della poesia del Cantico è senza dubbio l’unico modo per comprenderlo appieno. Il poeta non intende narrare dei fatti, ma comunicare stati d’animo, suscitare emozioni; attraverso l’uso dei simboli il poeta può cantare l’amore umano senza mai scadere nella volgarità e nella pornografia.

Prima di tutto il Cantico va inserito nel contesto dell’intera Scrittura. Il Cantico appare come uno sviluppo di carattere sapienziale del testo di Gen 2,18-25, la creazione dell’uomo e della donna,; potremmo comprenderlo, in particolare, come la voce della donna che si aggiunge a quella dell’uomo, già udita in Gen 2,23. Il Cantico descrive l’amore della coppia in una situazione di un Eden ritrovato, un vero e proprio eros redento, ovvero l’amore umano vissuto secondo il progetto originario di Dio. Il Cantico riprende la metafora sponsale più volte utilizzata dai profeti; nel caso del Cantico, tuttavia, al centro dell’attenzione del poeta c’è la realtà dell’amore umano, prima ancora di quello divino.

E’ significativo il fatto che il Cantico sia stato attribuito dalla tradizione ebraica a Salomone, il patrono della sapienza biblica; il tema del Cantico, l’amore di coppia, è infatti legato all’esperienza concreta della vita umana. L’aspetto sapienziale del Cantico va colto nella capacità di ricondurre l’amore di coppia alla sua dimensione autenticamente umana: forse proprio per questa ragione il Cantico non parla mai direttamente di Dio, se non soltanto in 8,6, ormai alla fine del poema, e in modo molto discreto, come si è detto. Così facendo, il Cantico reagisce contro una mentalità paganeggiante ove l’amore è considerato una realtà da idolatrare, come avveniva nei culti cananaici, oppure come avviene nel mondo greco dove l’amore è una divinità (Eros) che prende possesso dell’uomo. L’apparente profanità del Cantico è dunque il frutto diretto del suo carattere sapienziale. L’amore umano è così sottratto alla sfera sacrale e pienamente restituito all’essere umano: l’amore profano cantato dal Cantico non è dunque un amore profanato.

Ma la chiave di lettura senz’altro migliore per comprendere il Cantico è leggerlo come un “giardino di metafore”. Il Cantico non è infatti un’allegoria che si serve di temi umani solo come pretesto per parlare dell’amore sublime di Dio. Avviene esattamente il contrario: è cantando la bellezza dell’amore umano letto nella sua dimensione sessuale, persino erotica, che il Cantico apre a chi lo ascolta gli orizzonti infiniti dell’amore divino. Non si tratta dunque di scegliere tra “lettera” e “spirito”, ma di leggere nella “lettera” una molteplicità di significati che trascendono la lettera stessa, senza mai annullarla. Nel cantare l’amore umano il poeta ci conduce a scoprire i segni dell’amore divino. In che modo lo fa?

Molti dei simboli presenti nel Cantico sono legati a uno dei suoi temi più significativi: il valore e la bellezza della corporeità. «Quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella!», esclama l’amato fin dall’inizio del Cantico (1,15). Più e più volte il Cantico affronta il tema della bellezza: quella del corpo dell’amato (1,13-14.16; 2,3.9; 5,10-16), ma in modo particolare la bellezza del corpo di lei, cantata da lei stessa (1,5; 2,1) e dal coro (6,10), ma soprattutto cantata dall’amato nei tre canti del corpo di 4,1-5; 6,4-9 e 7,1-9. Amare l’altro, amare l’altra, significa svelare a lui, a lei, tutta la sua bellezza.

L’esperienza dell’amore passa attraverso il coinvolgimento reciproco dei corpi; il corpo appare così come il primo luogo dove si gioca quel dialogo interpersonale che nel Cantico si prolunga poi con la parola. E’ anche, e soprattutto, attraverso il corpo che si esprime l’amore e che gli amanti possono scoprire la realtà misteriosa dell’altro; in tal modo il corpo diviene addirittura uno strumento di rivelazione e insieme un dono dato e ricevuto, perché nessuno possiede mai veramente l’altro.

Ma c’è di più: il Cantico è percorso da un continuo riferimento al simbolismo della creazione: scorrendo il testo, troviamo l’amata paragonata alla puledra del cocchio del faraone (1,9), a un fiore bellissimo, un narciso e un giglio (2,1-2), a una colomba (1,14; 5,2; 6,9); i suoi occhi sono come colombe e i suoi capelli come un gregge di capre (4,1), e potremmo continuare…

Allo stesso modo, anche l’amato è descritto come un sacchetto di mirra profumata che passa la notte tra i seni della donna e come un grappolo della pianta di cipro (1,14), come un melo (2,3), una gazzella o un cucciolo di cervo (2,9.17; 8,14); mani, ventre e gambe sono come oro, avorio e alabastro (5,14-15) e la sua statura come i cedri del Libano (5,15). L’amore dei due è cantato sullo sfondo di una natura primaverile e di giardini sempre in fiore; cf. ad esempio Ct 2,10-14 e 7,12-14.

Il simbolismo della natura non ha soltanto un valore poetico ovvio, ma anche un valore teologico, se inserito nel suo contesto biblico; la bellezza del corpo dell’amato o dell’amata è riflesso di una bellezza più grande: quella della creazione. Il linguaggio del corpo diviene così il linguaggio dell’amore: il corpo, nella sua dimensione creazionale, diviene per l’altro uno strumento di rivelazione. L’amore è gioia e festa, il sesso è qualcosa di appagante, e non peccaminoso. «Non svegliate l’amore!», ripete tre volte il testo (2,7; 3,5; 8,4): l’amore è legge a se stesso e non sopporta imposizioni. Se vogliamo usare uno slogan, il Cantico proclama la libertà dell’amore, ma non il libero amore.

Ma c’è ancora qualcosa da dire sul simbolismo legato al corpo che il Cantico ci offre; nel testo emergono spesso allusioni alla terra d’Israele, spesso con riferimenti geografici espliciti, come l’Hermon o il Carmelo, Tirza, Gerusalemme o la torre di David. Talora con allusioni più o meno velate, come nelle descrizioni del corpo di lei che richiamano elementi propri della terra promessa, come il latte e il miele.

Non è necessario ritornare a una lettura allegorica o al tentativo di voler cercare in ogni particolare del poema qualche allusione nascosta. L’amore umano, inserito sullo sfondo della terra d’Israele, che non è né un quadro artificiale né un puro e semplice ricorso poetico, diviene il segno del compimento delle promesse divine per il popolo di Israele. Una terra che è oggetto di desiderio e di ricerca, sempre perduta e ritrovata, costituisce così un aspetto importante dello sfondo simbolico del Cantico; l’amore dei due protagonisti, e quindi quello di ogni coppia di uomini e donne che si amano, richiama così l’amore di Dio per il suo popolo.

Per concludere, ci soffermiamo sulla metafora del giardino che è ben evidente dal capitolo 4 al capitolo 6. Nelle parole dell’amato, l’amata è un giardino chiuso (4,12), che subito dopo si trasforma in una fontana dei giardini, in un pozzo di acque vive (4,15). «Venga il mio diletto nel mio giardino e ne mangi i frutti squisiti…» dice l’amata all’amato (4,16); e l’amato risponde: «sono venuto nel mio giardino o sorella mia, sposa» (5,1). Il giardino è prima di tutto metafora sessuale evidente; è il corpo stesso della donna del quale l’amato è invitato a godere. E’ poi anche metafora di un rapporto interpersonale, molto intimo, che vive allo stesso tempo nel rispetto del mistero dell’altro (un «giardino chiuso») e nell’aprirsi a questo mistero (una «fontana dei giardini»). Il giardino richiama poi il tempo lungo della natura, la crescita graduale, ma costante degli alberi e dei fiori, la loro straordinaria bellezza.

Esiste infine nel Cantico una dimensione di inquietudine, di ricerca inappagata; riecheggia il ritornello: «l’ho cercato, ma non l’ho trovato». L’amore è bello e terribile; la donna è bella come la luna, dice Ct 6,10, ma terribile come esercito schierato; l’amore è prossimità, e insieme è distanza. L’ultimo versetto del Cantico è un invito che lei rivolge a lui perché egli di nuovo fugga, così che lei lo possa ancora inseguire. L’amore proclamato dal Cantico è un consentire alla singolarità dell’altro; un movimento di trascendenza e di immanenza, di ricerca e di perdita, che ricorda all’essere umano la dinamica del suo rapporto con Dio. Non è un caso che il triplice movimento sinfonico che anima l’intero cantico Cantico ne fa un simbolo dell’intera storia d’Israele: la nascita dell’amore, l’esilio dell’amore, il ritrovamento dell’amore. In ogni coppia che vive l’avventura dell’amore – ma in realtà in ogni persona umana che vive l’amore – si manifesta un riflesso dell’amore di Dio.

Don Luca Mazzinghi

(Rielaborazione del testo apparso su Avvenire/Noi Famiglia e Vita del marzo 2020).