“Alesia e i suoi compagni di viaggio” dialogano col giovane musicista Fabrizio Baranello

Molisano, vive a Bologna per motivi di studio e lavoro e da sempre vicino ad «Alesia 2007» Onlus e alle sue attività scientifico-culturali

“Dove le parole non arrivano la musica parla”

Immagino che condividi che la musica, con il suo linguaggio universale, è un veicolo di emozioni, creatività, di dialogo e socializzazione tra chi non parla la stessa lingua…

La musica pervade le società in modi simili in tutto il mondo. Nel corso degli anni, numerosi studi scientifici di molte delle più prestigiose università americane sono stati condotti per capire se, nella musica, esistono schemi universalmente percepibili dal punto di vista espressivo. I risultati confermano l’esistenza di alcune precise strutture musicali, intrinsecamente correlate alle emozioni, captabili da individui appartenenti a culture diverse. Una ninna nanna sarà riconosciuta come tale in tutto il mondo, così come un brano scritto per essere danzato, poiché è la nostra psicologia a produrre, tramite la musica, degli schemi che trascendono il nostro retaggio culturale. La capacità della musica, dunque, al pari delle arti visive, risiede nel comunicare al ricevente senza bisogno della lingua. Quanti di noi hanno cantato una canzone straniera di cui non riuscivano a capire il significato? Ebbene, se ci fossimo trovati di fronte al testo recitato, piuttosto che cantato, avremmo certamente avuto una minore attenzione per esso, non riuscendone a tradurre il messaggio. Un testo musicato, invece, lo si apprezza facilmente, si cerca di canticchiarne la melodia o anche le parole, a costo di inventarne goffamente di nuove, più o meno assonanti. E molto spesso, se l’opera è artisticamente valida, se ne intuisce il significato emotivo, pur senza aver compreso tecnicamente alcun vocabolo. Ciò rende universale” il linguaggio musicale. È qualcosa che abbiamo dentro, probabilmente scritto nel nostro patrimonio genetico. Ed è per questo che la musica costituisce un mezzo straordinariamente potente per avvicinare a noi qualcuno che, altrimenti, sarebbe emotivamente irraggiungibile.

Durante questa quarantena la musica ha avuto un’importante valenza sociale, lanciando un messaggio positivo e concreto e donando un momento di riflessione che ha sostituito i “contatti”. La gente si è data appuntamento su balconi e finestre e, attraverso le note, si sono trasmessi calore, gioia, entusiasmo. Cosa pensi dei tanti flashmob che hanno animato, anche se per brevi momenti, le città silenziose e deserte?

Fare musica, teatro o alcuni sport, è spesso lo strumento vincente per provare a comunicare emozioni e sensazioni personali che magari, per nostra indole, avremmo difficoltà a trasporre in linguaggio. Questo tipo di iniziative va, ovviamente, contestualizzato nell’assurdo momento storico che stiamo vivendo. La musica diventa uno strumento che esula dall’estetica, rafforzando il proprio messaggio di “comunione”. Attraverso il canto posso sentirmi vicino alla persona che si trova sul balcone di fronte e di cui magari ignoro anche il nome, possiamo toccare le stesse corde pur senza toccarci in senso fisico. È una sorta di terapia di gruppo contro la solitudine a cui siamo stati improvvisamente esposti, una terapia allegra, certamente non competitiva.

Le proporzioni dello sconvolgimento attuale non hanno confronto con nessuna delle crisi già vissute. A livello musicale, tra le attività didattiche, è stata utilizzata la cosiddetta musica online. Come valuti questa forma di condivisione di saperi a distanza?

Ritengo sia un semplice palliativo che non potrà mai sostituire la didattica in presenza, soprattutto tra gli studenti più giovani. La necessità di socializzare è intrinseca nella nostra natura e, durante i primi cicli di studio, va di pari passo con l’apprendimento disciplinare. Penso che, per noi musicisti, la distanza sia stata ancor più sofferta. In passato ho affrontato viaggi anche molto lunghi per poter ascoltare un particolare interprete dal vivo. Avrei potuto tranquillamente evitare ciò, conoscendo già il suo repertorio, ascoltandolo eseguito, magistralmente e senza sbavatura, tramite un disco o le più recenti piattaforme di riproduzione musicale online, dove basta un semplice click per poter ammirare i più esclusivi interpreti, anche se scomparsi da decenni. Tuttavia, se da un lato risulta fantastico ascoltare un concerto di Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz o Andrés Segovia (artisti deceduti ancor prima della mia nascita), un suono che arriva all’orecchio mediante un altoparlante o una cuffia non sarà mai, neanche lontanamente, paragonabile allo stesso suono partito dal pianoforte, dal violino o dalla chitarra di chi ci sta di fronte. È una questione di vibrazioni, di musica che parla direttamente e fisicamente, senza il filtro digitale. La didattica musicale a distanza ha sofferto moltissimo, anche per la mancanza di microfoni e strumentazione acustica adeguata, riflettendoci, talvolta, in un fisiologico calo di motivazione per lo studente difficile da contrastare.

Alcuni musicisti, con l’utilizzo dei social, stanno provando a offrire concerti online, a condividere video ecc. …Taluni sforzi sono lodevoli, ma è difficile immaginare che questa possa essere una alternativa alla tradizionale attività concertistica. Come consideri questo nuovo face-to-face con gli appassionati della musica e con chi la studia?

Ritengo la musica digitale un “contenuto extra”, che mai potrà arrivare a trasmettere le sensazioni che il tradizionale concerto può offrire. Ovviamente, vista la mia formazione, mi riferisco alla musica acustica (non necessariamente classica, basti pensare ad un trio jazz). È probabile che la differenza sia molto meno evidente nella musica che nasce già come elettronica. Risulta, tuttavia, perfettamente comprensibile il ricorso a tali strumenti da parte di molti musicisti che potrebbero, altrimenti, essere in difficoltà professionale. Viviamo, purtroppo, in una società che, progressivamente, dà sempre meno importanza all’aspetto culturale della musica, cosa che percepisco con enorme amarezza negli studenti (e le famiglie) con cui lavoro quotidianamente. Mi sento molto pessimista e credo che, con il passare degli anni e l’inevitabile cambio generazionale, un’ampia fetta di associazioni musicali, circoli, teatri…, andrà verso la chiusura, ed una delle nostre più grandi ricchezze sarà persa per i più, come una lingua morta. L’Italia è stato il punto di riferimento per alcuni dei più grandi artisti dei secoli scorsi (ad esempio Mozart, Bach…), ma la scelta politica di non investire nella cultura (non mi riferisco solo alla musica) è francamente inaccettabile, e denota quanto miope ed inadeguata risulti essere la classe dirigente italiana, che presenzia impettita nei teatri solo quando può trarne visibilità.

Come immagini il ritorno alla normalità in ambito musicale? Come sarà possibile recarsi di nuovo ad assistere ad un concerto o fare musica di gruppo?

Sarà ovviamente una sensazione meravigliosa, forse ancor di più per chi suona, ed assumerà anche un valore simbolico di ritorno alla “normalità”. Ci auguriamo tutti che ciò possa avvenire al più presto.