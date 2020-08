Alesia e i compagni di viaggio riflettono sul ruolo dei docenti

“Alesia e i suoi compagni di viaggio” dialogano con Elena Del Lungo, carissima amica di Anna e Claudio e socia, la quale ci offre riflessioni interessanti ed appassionate.

Qual è la riflessione che cogli da parte dei Docenti riguardo al proprio ruolo professionale?

La maggior parte dei docenti mette grande passione nel suo lavoro, ma i molti anni di precariato, con supplenze annuali, spesso assegnate ad anno scolastico iniziato, ogni volta in una scuola diversa, creano incertezze e molte difficoltà. Inoltre non sempre il dialogo con le famiglie risulta efficace. Ragazzi trascurati oppure iperprotetti da genitori che non accettano le difficoltà che possono incontrare i loro figli né i consigli dei docenti, aumentano il disagio e il senso di impotenza.

I “Nuovi Orizzonti” della Didattica impongono a Tuo avviso una formazione specifica della Classe Docente?

La formazione dei docenti deve essere sicuramente specifica e anche continua. Le nuove generazioni e le innovazioni tecnologiche hanno cambiato molto la didattica. La lezione frontale deve sempre più essere affiancata da attività laboratoriali e da svolgersi in piccoli gruppi.

L’ambiente scolastico deve diventare sempre più accogliente, spazioso, invitante. La scuola deve diventare il punto di riferimento dei ragazzi, aperta il più possibile, disponibile per effettuare lo studio sia individuale che di gruppo. A scuola gli studenti devono star bene e trovare docenti che possano aiutarli e stimolarli ad ottenere il loro pieno sviluppo.

E qual è la Tua esperienza all’interno del Sindacato, quali gli umori che cogli tra i Docenti, le criticità, le aspirazioni?

Spesso i docenti incontrano difficoltà nell’organizzazione del proprio lavoro. Viene richiesto molto tempo per adempimenti burocratici e il tempo da dedicare alle difficoltà e al recupero dei ragazzi invece è sempre insufficiente. Da decenni i docenti lottano contro finanziamenti insufficienti, classi troppo numerose, strutture scolastiche cadenti e con arredi vetusti. Per non parlare degli stipendi tra i più bassi d’Europa. A questo si aggiunge un’opinione pubblica convinta che gli insegnanti lavorino solo durante le ore di lezione con i ragazzi, mentre invece il loro lavoro è a tempo pieno: comporta riunioni, preparazioni delle lezioni, relazioni, programmazioni, incontri con le famiglie, correzione dei compiti, aggiornamenti, eccetera.

L’aspirazione di ogni docente è avere modo e tempo per riuscire a stabilire un buon rapporto con gli studenti e le loro famiglie così da poterli conoscere al meglio e poter trovare per ognuno la giusta strategia per ottenere i migliori risultati.

Ed il “Patto Educativo” tra Scuola, Famiglia e Studenti dovrebbe essere ripensato?

Il Patto Educativo, se seguito, funziona. Ma non sempre però le famiglie si ricordano di seguirlo.

La collaborazione con le famiglie è uno dei punti vincenti: anche la classe più difficile se c’è una solida collaborazione tra scuola e famiglia alla fine riesce ad ottenere ottimi risultati. Se, al contrario, la fa famiglia diventa antagonista della scuola, ogni sforzo dei docenti viene vanificato.

Quali strumenti logistici ritieni più consoni per il prossimo anno scolastico?

Il prossimo anno scolastico i ragazzi devono poter tornare a scuola. La DAD (didattica a distanza) ha certamente aiutato a non far perdere l’anno scolastico e li ha tenuti impegnati, ma i più fragili ne hanno sicuramente sofferto molto. Come dicevo in precedenza, la lezione frontale deve sempre essere affiancata da attività laboratoriali che sono assolutamente state assenti con la DAD. Inoltre il rapporto con l’insegnante è fondamentale: guardare l’alunno negli occhi ti fa capire i suoi stati d’animo e ti rende più semplice aiutarlo nelle sue difficoltà, attraverso uno schermo ciò non è proprio possibile. Per questo sostengo che chi più ne ha sofferto sono stati gli studenti con situazioni sociali difficili. Non va poi dimenticata l’importanza per uno sviluppo equilibrato della socializzazione coi i compagni, totalmente assente.

Il prossimo anno scolastico si sarebbero dovute fare classi con meno studenti, ciò però avrebbe comportato più spazi e più docenti e questo non è stato purtroppo possibile. Non rimane che sperare che tutto vada per il meglio nonostante le poche accortezze che sarà possibile prendere.

Alla luce della Tua lunga esperienza di Docente e dei significativi mutamenti in atto, come a Tuo avviso potrebbe delinearsi la “Scuola del Futuro”?

Vorrei che la scuola del futuro fosse il polo di riferimento per i giovani. Dovrebbe essere accogliente, ben arredata, con tutte le nuove tecnologie. Dovrebbe essere il posto dove studiano, si scambiano idee, socializzano, sperimentano, fanno sport, musica, recitazione, ecc.. Una scuola sempre aperta con adulti di riferimento che possano dar loro aiuti e consigli; insomma un posto sicuro dove incontrarsi e svolgere le loro attività!

Ed in tal senso ritieni importante all’interno della Scuola un servizio di Medicina Scolastica e di prevenzione sanitaria?

Sicuramente all’interno della scuola ci dovrebbe essere un servizio di Medicina Scolastica. Utile sia come primo soccorso, sia per prevenire malattie. Potrebbe inoltre organizzare per i ragazzi corsi di pronto soccorso e soprattutto di educazione sessuale. Altro argomento che nelle nostre scuole è assolutamente trascurato, se non per la buona volontà di qualche docente di scienze. Intanto però malattie veneree e HIV si vanno diffondendo tra gli adolescenti! Personale qualificato che spieghi e risponda ai quesiti dei ragazzi sarebbe davvero indispensabile. Negli anni ‘60 le scuole avevano l’infermeria con un medico che controllava la crescita e somministrava le vaccinazioni, poi purtroppo anche questo è stato tolto nel nome del risparmio.

E stimi la necessità di garantire un Servizio di Sostegno Psicologico all’interno della Scuola?

Da anni le istituzioni scolastiche, con le poche risorse che hanno, cercano di fornire almeno qualche ora, durante l’anno scolastico, di sostegno psicologico agli studenti, ma non sempre è possibile.

L’ideale sarebbe che a scuola ci fosse durante tutto il periodo scolastico la figura dello psicologo per ascoltare e aiutare individualmente sia gli studenti, che i docenti e le famiglie. La crescita e l’adolescenza sono periodi molto problematici e spesso lo psicologo diventa indispensabile.

Vorresti rivolgere un pensiero agli studenti ed ai tuoi colleghi, in vista del prossimo anno scolastico?

Auguro per il prossimo anno scolastico a tutti gli studenti di poter apprendere con interesse e voglia di imparare, tornando a scuola e frequentando i compagni. Ai colleghi invece dico che hanno tra le mani un mestiere molto difficile, ma davanti a loro hanno il Futuro e auguro loro di lavorare sempre con passione!

ELENA DEL LUNGO

In collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai

