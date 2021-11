“Alesia” e “Fisica”: Elettromagnetismo (terza parte)

di Maria Pia Strocchi*

La terza equazione di Maxwell descrive le conseguenze che una variazione nel tempo del campo magnetico B ha sul campo elettrico E che si vedrà avvolgersi intorno alle linee di B . Incontriamo subito l’operatore matematico “rotore”. Se il rotore del campo elettrico E è diverso da zero ciò significa che il carattere del campo E generato dalla variazione di B nel tempoè “vorticoso” o, come si dice, “rotazionale”; la parola esprime bene il concetto. Le linee di E sono infatti circonferenze che si avvolgono intorno al campo B e se poniamo una spira che avvolga le linee di questo B variabile, in quella spira registreremo una corrente variabile, di intensità legata alla rapidità temporale della variabilità di B. E quanto più la variabilità nel tempo di B sarà alta, tanto più il valore del rotore di E sarà elevato. Lo stesso si può dire per quanto riguarda lo scorrere di un liquido con velocità v in un condotto.Se il liquido può considerarsi costituito da filetti che scorrono gli uni sugli altri, allora il moto del liquido non è vorticoso. In quel caso rot v = 0 perché il moto del liquido non forma gorghi o vortici. Nel caso in cui il flusso del liquido comporti la formazione di gorghi, come spesso avviene all’uscita dallo scarico dell’acqua di una vasca, allora rot v ≠ 0 così come si ha rot E ≠ 0 per il campo E che si avvita intorno alle linee di B.

Nella terza equazione di Maxwell si condensa la legge di Faraday dell’elettromagnetismo, cioè la legge dell’induzione elettrica. Il segno – sta ad indicare che il campo elettrico E generato dalla variazione del campo B si oppone alla variazione che l’ha generato e tende perciò a ripristinare il valore di B. In quel segno – è sintetizzata la legge di Lenz . Una nota: se il campo B è stazionario, nella spira non circolerà alcuna corrente e rot E sarà nullo. E’ solo un campo B variabile nel tempo, come indicato dalla derivata parziale di B rispetto al tempo diversa da zero, che produce un campo elettrico E ad esso perpendicolare avente perciò il rotore diverso da zero.

Ed ora veniamo alla quarta equazione di Maxwell che presenta molti lati interessanti. Innanzitutto essa avrebbe dovuto essere più breve di quella che ho scritto in Fig.1 dell’articolo precedente perché in essa, in una prima edizione, veniva a mancare il 2° termine del secondo membro. Essa si sarebbe dovuta limitare, sulla base delle cognizioni del tempo di Maxwell a: rot B = μ o J con J densità di corrente nel conduttore.

La forma di questa equazione derivava dal teorema di Ampère che postula la creazione di un campo magnetico da parte di una corrente che percorre un tratto di circuito. Questo campo è rotazionale e le sue linee di forza si avvolgono intorno al filo percorso dalla corrente. Nel caso non stazionario, cioè quando la corrente elettrica è variabile anche il campo magnetico è variabile. Se lungo il percorso della corrente elettrica variabile troviamo un condensatore, quando il condensatore si carica o si scarica in modo tale da rendere variabile la carica sulle sue armature, allora il campo elettrico fra queste è variabile. La variabilità nel tempo del campo elettrico fra le armature del condensatore viene da Maxwell equiparata con pari dignità ad una corrente che chiude il circuito del quale si sta parlando e da Maxwell stesso venne chiamata “corrente di spostamento”. Fig.1 (CLICCA QUI PER LE FIGURA)

Il circuito elettrico si chiude allora attraverso lo spazio fra le armature del condensatore. Abbiamo così la quarta equazione di Maxwell scritta proprio da Maxwell nella sua forma definitiva.

Proprio questa aggiunta ha permesso di arrivare alla descrizione di come si possa addivenire ad un campo elettromagnetico che si propaga nello spazio, come mostrato da un altro grande fisico Heinrich Rudolf Hertz (Amburgo, 22 febbraio 1857 – Bonn, 1º gennaio 1894)

Da quanto sopra si deduce che, come un campo magnetico variabile genera un campo elettrico anch’esso variabile, così anche un campo elettrico variabile genera un campo magnetico variabile. Esiste una perfetta simmetria di comportamento fra campo elettrico e campo magnetico. La quarta equazione di Maxwell ci dice che un campo magnetico può essere prodotto sia da una corrente anche stazionaria (esperimento di Oested col primo termine del secondo membro della quarta equazione di Maxwell) che da un campo elettrico variabile ( secondo termine del secondo membro della quarta equazione di Maxwell).

Proseguiamo ora nell’analisi delle quattro equazioni di Maxwell esaminando due casi semplici, per primo il caso statico: quindi elettrostatico e magnetostatico. Ovviamente dalle equazioni spariranno i termini che comportano una variabilità sia del campo elettrico che del campo magnetico ed una variabilità delle cariche presenti e del moto di carice elettriche cioè di assenza di correnti elettriche. Le equazioni di Maxwell si riducono allora a quanto riportato in Fig.2 (CLICCA QUI PER LA FIGURA)

Nelle equazioni 1,2,3, e 4 riportate nella Fig.1 dell’articolo Elettromagnetismo 2 i campi elettrico e magnetico appaiono nella stessa equazione mostrando l’interazione fra i suddetti campi. Nel caso statico invece i fenomeni elettrici e quelli magnetici sono separati; nelle equazioni figurano o solo il campo elettrostatico o solo il campo magnetostatico. I due fenomeni appaiono ben distinti. Una calamita pare non avere nulla a che vedere con un campo elettrico. L’avere scritto le equazioni di Maxwell ci ha consentito di mettere in evidenza con chiarezza il motivo per cui lo sviluppo del pensiero in elettrodinamica era iniziato nel tempo con lo studio dell’elettrostatica e del magnetismo come due argomenti distinti.

Ed eccoci alla seconda conseguenza che possiamo derivare dalle equazioni di Maxwell. Come si è visto nella parte descrittiva dei fenomeni, i campi elettrico e magnetico se variabili, risultano perpendicolari fra di loro. La matematica inoltre, con la soluzione delle equazioni di Maxwell, ci fornisce il risultato che essi sono espressi nel tempo come onde che si propagano con la velocità della luce nel mezzo considerato. Da ciò si deducono due importantissime conseguenze: la prima è che la luce non è che un’onda elettromagnetica la cui velocità di propagazione è fornita dalla velocità della luce nel vuoto c=1/(Ɛ o μ o )1/2 e questo valore concorda con i risultati sperimentali ottenuti con la misura diretta, la seconda è che le equazioni di Maxwell hanno preparato il campo alla scoperta della trasmissione di segnali formati da campo elettrico e campo magnetico perpendicolari fra di loro. Infatti nello spazio vuoto, nel quale non vi siano correnti elettriche e cariche elettriche, i campi elettrico e magnetico si propagano indisturbati e su piani perpendicolari fra loro dando luogo alla trasmissione di segnali. Le equazioni di Maxwell divengono quelle riportate in Fig. 3 (CLICCA QUI PER LA FIGURA)

Da queste equazioni si vede la perfetta simmetria delle leggi dell’elettromagnetismo. Se Maxwell non avesse introdotto la corrente di spostamento, non avremmo avuto nel vuoto una soluzione delle equazioni di Maxwell corrispondente ad un’onda che si propaga nello spazio.

Inoltre l’ottica diviene parte dell’elettromagnetismo e le equazioni di Maxwell giustificano le leggi della riflessione, rifrazione, polarizzazione della luce e quindi conglobano in sé tutta l’ottica.

Mi riaggancio ora, per non lasciare alcun argomento in sospeso, a quanto detto alla fine dell’articolo “elettromagnetismo 2” facendo una breve digressione su ciò che avverrebbe se invece che nel vuoto ci trovassimo in un dielettrico.

Esistono in natura molecole polari, cioè che mostrano, anche se non sottoposte all’azione di un campo elettrico, una polarità. Una di queste è ad esempio la molecola dell’acqua che presenta i due atomi di idrogeno vicini fra loro. La sua molecola presenta una polarità positiva dalla parte dell’idrogeno e negativa dalla parte nella quale è situato l’atomo di ossigeno. Generalmente si ha un equilibrio fra le cariche delle varie molecole; così ad esempio un bicchiere di acqua non presenta cariche elettriche di un segno preponderante in certe regioni rispetto ad altre. Questo per l’agitazione termica che continuamente tiene in movimento le molecole.

Sotto l’azione del campo elettrico il dipolo elettrico costituito dalla singola molecola di acqua si orienta nel campo elettrico in misura dipendente dall’intensità del campo, da quello che si chiama momento di dipolo (che altro non è che il prodotto della carica del dipolo moltiplicata per la distanza fra le cariche) e dalla opposta tendenza ad un orientamento casuale dovuto alla temperatura del liquido. Appare quindi quella che si chiama polarizzazione del dielettrico, rappresentata da un vettore che ha verso contrario a quello del campo elettrico applicato. Infatti la polarità positiva del dielettrico si volgerà verso la polarità negativa delle cariche che generano il campo e inversamente avverrà per le cariche negative del dielettrico.

Se poi le molecole del mezzo non sono polarizzate di per sé, il campo elettrico agisce in modo che i baricentri delle cariche negative della molecola si distanzino dai baricentri delle cariche positive, per cui l’effetto è la creazione di dipoli elettrici nelle molecole della sostanza interposta. In ambedue i casi si dovrà parlare di un vettore D al posto del vettore E. Il campo elettrico generato dalle cariche di polarizzazione avrà, come si è detto, verso contrario al campo elettrico applicato dall’esterno. Sarà allora all’interno del dielettrico D < E a meno che il valore di D non sia obbligato dalla connessione del condensatore ad una sorgente di f.e.m.. Questa f.e.m. applicata spinge altre cariche ad affluire nel circuito in modo da far sì che il campo D fra le piastre che delimitano il dielettrico sia proprio quello che la f.e.m. applicata cerca di instaurare. Per inciso, su questo effetto si basa il fatto che un condensatore con dielettrico, alimentato da una sorgente di f.e.m., riesce ad accumulare sulle sue armature una carica maggiore di quella che vi avremmo trovata se non avessimo interposto il dielettrico fra le armature. Non per niente tale apparato si chiama “condensatore” e la parola dice tutto. (CLICCA QUI PER LA FIGURA)