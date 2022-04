Aldo Moro: la verità negata raccontata da Gero Grassi agli studenti dell’Alberghiero

Appuntamento con la storia questa mattina, mercoledì 27 aprile, per i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Federico Di Svevia” di Termoli che hanno avuto il piacere di assistere ad un convegno-dibattito con la partecipazione dell’on. Gero Grassi, funzionario del Consiglio Regionale della Puglia e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani e sull’omicidio di Aldo Moro. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia e l’associazione “Casa dei diritti” di Termoli, ha permesso agli studenti di assistere al racconto della lunga, complessa e martoriata storia del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro.

Nell’occasione è stato consegnato a tutti gli studenti il volume “Aldo Moro: la verità negata” curato dal Settore Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia al fine di diffondere il pensiero di Moro e la sua storia.



Con documenti alla mano e dettagli inediti del caso Moro l’onorevole e politico Gero Grassi ha catturato l’attenzione degli studenti. “Moro non è morto, è stato ammazzato” ha ribadito l’On. Grassi sottolineando chiaramente la differenza tra i due termini e, come lui, anche la democrazia e il liberalismo. Parlarne, sensibilizzare è importantissimo perché si parli di “omicidio di Stato” tra i momenti tristi della nostra Repubblica.

Non poteva mancare una menzione particolare a Giulio Rivera, poliziotto di Guglionesi che faceva parte della scorta di Aldo Moro che il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma morì trucidato dalle brigate rosse.