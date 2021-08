Aldo Di Giacomo: «Incendi, dopo stato emergenza del Governo far seguire programma interventi»

«La dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza in Molise e in altre tre regioni del Sud (Sicilia, Sardegna, Calabria) tra le più colpite dagli incendi di questa estate e che riceveranno aiuti economici dal governo nazionale – si legge in una nota di Aldo Di Giacomo, presidente nazionale Associazione Cultura e Solidarietà – è un provvedimento importante a cui devono far seguito programmi della Regione per azioni preventive e di tutela di medio e lungo periodo del territorio. Pur sottolineando il grande lavoro svolto da Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e lavoratori molisani impegnati sul fronte incendi, questo settore che può dare un contributo significativo alla disoccupazione ha bisogno di attenzioni e investimenti in competenze e professionalità. Purtroppo si agisce solo in fase di emergenza e nel periodo estivo quando invece la prevenzione e la programmazione degli interventi di tutela e valorizzazione dei nostri boschi devono durare tutto l’anno. Per questo apprezziamo i primi provvedimenti decisi dal Governo ma insistiamo perché da una parte il Governo e dall’altra la Regione non li considerino esaustivi investendo sul lavoro dei forestali e garantendo risorse adeguate. Senza sottovalutare che le calamità naturali amplificano i danni con frane e smottamenti in territori che risentono della distruzione del patrimonio forestale indispensabile contro il dissesto del suolo».