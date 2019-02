Aldo Di Giacomo: «Carceri fuori controllo»

Il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, ieri a Roma, ha tenuto un sit-in davanti al Ministero di Grazia e Giustizia nell’ambito della campagna “Noi le vittime loro i carnefici”. Terza tappa naziolale, dopo quella di Napoli e di Campobasso, dove si è svolta una manifestazione popolare a difesa dell’agente, del carcere di via Cavour, sospeso dal servizio la scorsa settimana. All’evento ha partecipato il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. Il segretario generale ha, inoltre, ricevuto la telefonata del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che per motivi istituzionali non ha potuto partecipare all’incontro. «Ci aspettiamo una presa di posizione del ministro che faccia chiarezza non solo sul 41 bis ma su tutti i problemi del sistema carcerario. Abbiamo intensificato la mobilitazione, a partire dal caso che ha coinvolto il nostro collega di Campobasso, non certo per tutelare un solo collega quanto piuttosto tutto il personale di Polizia Penitenziaria» ha detto Di Giacomo.

«Noi siamo l’unico sindacato che, da tempo, denuncia come lo Stato abbia perso il controllo delle carceri; come i