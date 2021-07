Alcune ipotesi di lettura su Come Dio su tre croci, opera prima di Giuseppe Nibali

di Valerio Nardoni

Ad essere molto sintetici, in questo libro che consiglio – Come Dio su tre croci, opera prima di Giuseppe Nibali – non si capisce nulla; si sente, tuttavia, che è un libro di poesia. È questo che mi ha attratto e per cui ho tentato strade alternative di lettura.

Tutte le poesie alludono chiaramente a qualcosa di vissuto, ma le tracce sono opportunamente cancellate e la storia non si ricostruisce. Si è proiettati dentro un labirinto e ad ogni angolo c’è una statua, a volte un crocifisso o un più semplice quadro con soggetto siciliano, fra l’astratto e il naturalistico. E tutte queste cose a volte si ripetono, facendoci perdere l’orientamento.

L’unica via sarebbe quella di guardare più alto, di tentare il volo, ma è fin troppo semplice immaginare che in tal caso il sole scioglierebbe le nostre ali di cera. Il riferimento a Dedalo è esplicito nella poesia 22 (dove, appunto, “si spende il sole / a declinare ali”), così come quello a Kokalos – che lo ospitò una volta fuggito da Creta (poesia 5). Si tratta di riferimenti precisi ed intenzionali, come la maggior parte del supporto di parole di quest’opera ad altissimo grado di retorica figurale (il mio pensiero va al mercato della Vucciria dipinto da Guttuso), bilanciata, però, da un’altrettanto spiccata scarnezza di tutto. È questo contrasto forte, a mio modo di vedere, che dà sapore al libro.

È anche ciò che gli conferisce quella misteriosità subito aleggiante a prima lettura, che induce a leggere ancora per cercare di capire, finché non si comprende che proprio in questo contrasto irrisoluto sta tutta la sostanza del libro e non la sua semplice veste formale.

Come Dio su tre croci, malgrado l’età del suo autore (nato a Catania nel 1991) non è propriamente un’opera giovanile – forse per precocità di Nibali, accentuata anche dalla perdita del padre poeta che veglia su tutto il libro dall’epigrafe iniziale – ma da collocarsi al tramonto dell’adolescenza, oggi più o meno vagamente identificabile col post-laurea, quando nel panorama di molti appaiono tre croci, appunto: il fatto di non aver ottenuto nulla; la necessità di darsi una smossa; e la paura di farlo, per timore di perdere non si sa bene quale sicurezza. Sono tutti temi classici, fino all’accettazione cristallizzata della sofferenza (“gioia di crocifissione”, poesia 5) come garanzia sociale della propria identità. Un’altra efficace definizione di questa condizione contrastata è “prigionia splendente” (poesia 19), che ancora meglio definisce il simbolo solare, anziché come faro per l’uscita dalla tenebre, come guardiano carcerario.

Ma restiamo per il momento alla poesia 5 – uno dei testi decisivi della raccolta – dove la natale Sicilia è “la terra di Kokalos”: il tema è quello della pesca, che apre il libro all’insegna di certe “reti vuote”. A colpire, prima di tutto, è il fatto che ciò che qui si vuol pescare è “un nome – una parola / che mi significhi”, cioè l’esigenza di comprendersi e definirsi (come nella 26: “È un discorso d’esigenze / che presenti allo specchio”), da cui il discorso precedente sull’identità. Ma il dato veramente interessante è che tale ricerca non solo avvenga verso il basso – in direzione contraria al sole, e piuttosto nel mare, dove Icaro è finito – ma che le parole impiegate per descrivere questo processo siano fatalmente segnate dalla sillaba “pes-”, non a caso radicata nel nome dell’autore, Giuseppe.

La poesia in questione ne è veramente satura: “pescavano”, “pesanti”, “pescheria”, “appesi”, “calpestala”, fino al verbo “sapevi”, che la contiene in forma leggermente alterata, ma che ugualmente fa chiarezza su questa figura di fondo: la parola che definisce l’autore alla fine della pesca dovrà essere diversa da quella che sapeva. C’è necessità di un doloroso cambiamento (“calpestala”).

Mentre le mani pescavano

nella mattanza d’inchiostro

le ossa pesanti del tonno

i rigurgiti, i libri,

i giornali freschi del mattino

io nel sole del correrti addosso

sulla piazza – luce – della pescheria

dove il cuore tombarolo

cercava la pace dei musei

non esistevo già più

ma cercami chiamami – e se scovi

un nome – una parola

che mi significhi nascondila.

La pesca è dunque ricerca d’identità, è ricerca interiore, come già anticipato nella poesia 2, dove trovavamo il sintagma “peschiera degli occhi”: se gli occhi sono lo “specchio” dell’anima, quest’ultima è proprio di pesci che è formata ed è solo la scrittura che può pescarli con la sua “mattanza d’inchiostro”.

Ecco come si delinea nel libro di Nibali il necessario sprofondamento negli inferi: “nel sole del correrti addosso” chi scrive smette di esistere (“non esistevo già più”) e soprattutto i pesci altrui (“sulla piazza – luce – della pescheria”) sono tutti altrettanti punti luminosi (“luce”) che bruciano le ali del “cuore tombarolo”.

Come detto, il basso continuo del libro è la morte del padre, la perdita della guida e lo scontro invincibile con la morte, anche con la propria. Così sono gli uomini: da che mondo è mondo e letteratura è letteratura, per accedere alle dimensioni più vaste che l’esistere presenta, devono spezzare le catene della propria limitata identità.

Le parole che contengono i suoni radicali “pes”, “spe”, “esp” sono davvero molte, le elenco: peschiera, pescavano, pesanti, pescheria, appesi, calpestala, appesa, spezzi, esplodere, aspetto, spegne, pesto, pesta, sperma, esplode, spende, aspetta, aspetta, aspettavano, specchi, respiro, sospesa, pescatori.

I due campi semantici più presenti sono quello della pesca (ricerca nel profondo attraverso reti ed esche della scrittura) e dell’attesa, che in un certo senso è tema implicito alla pesca, tra speranza e differimenti. Nel libro tale attesa non giunge al livello di impazienza, malgrado la pentola cominci a bollire nelle parole “esplode” e “sperma”, e ciò che si rileva è che le ali tendano a spezzarsi ad ogni tentativo di reazione, fino ad un’occorrenza che, nella mia lettura, colpisce davvero a fondo in questa coscienza poetica. Si trova nell’ultima poesia del libro, la 31.

Le farfalle

si piegano l’ali

al sole

Non so bene come leggere questi versi; il riflessivo dice che le farfalle piegano le ali a se stesse, ma i suoni (se si alleggerisce la [i] della particella “si”, cioè tra [s] e [p]) dicono anche che al sole esse anche “spiegano” le proprie ali, cioè le aprono, ci provano; fino a “spiegano” nel senso di dare – o meglio, darsi – una spiegazione: le farfalle aprono al sole le ali delicate e il sole le richiude.

Siamo tra volo e caduta, tra i pupi “appesi” nella cameretta e le ossa “pesanti del tonno”, durante la mattanza della scrittura, che tenta le prede più grosse. Ma “appesa” è anche una “bandiera di biancheria” nel momento dell’ultimo addio… bandiera bianca di chi si arrende. D’altra parte è propria della leggerezza del pensare la sua etimologia di senso del tutto contrario, appunto, da pesare. Se pensare significa pesare, qui l’autore ci appare “sospeso” tra speranza e dilazione, tra apnee e fughe, come lui stesso, meglio, dice:

Respiro

il silenzio

delle stazioni, la partenza

sospesa

lo stagno da ritirata

è una falsa tortura

questa vita di ritorni

le affido la penna

soffoco e scappo.

1.

Sottile

la siciliana

arte della sottrazione

l’estate puttana

Nelle reti vuote

una mezza dozzina di mare

distesa al sole

misera, misera

maledizione.

5.

Mentre le mani pescavano

nella mattanza d’inchiostro

le ossa pesanti del tonno

i rigurgiti, i libri,

i giornali freschi del mattino

io nel sole del correrti addosso

sulla piazza – luce – della pescheria

dove il cuore tombarolo

cercava la pace dei musei

non esistevo già più

ma cercami chiamami – e se scovi

un nome – una parola

che mi significhi nascondila.

Donale una maschera d’ulivo

oppure immergila – anche qui nel golfo

e strappala agli scogli ai castelli

ai pupi appesi sopra il letto.

Calpestala poi – che s’infanghi

sulla terra di Kokalos e non sia più

quella che sapevi.

Bruciala finalmente – nel vulcano ariano

che ha la bocca sfitta e mostra

gioia di crocifissione.

Sarà così un incunabolo illeggibile

ingiallito dal mare anemico

una siccità triangolare confischerà

il mio nome – lo brucerà sulla pira

zozza dei nidi

lo romperà lo violenterà

lo renderà libero.

22.

Questa terra tanagliata

piange tre ronzii di ratto

da ogni punta

Qui si spende il sole

a declinare ali

a fuggire l’inganno di Dedalo

un labirinto semifradicio

dove qualcosa

di orribile

sempre corre.

Non si tocca

non si sfiora

o i ronzii saranno fauci

tre volte urlanti allo scirocco.

26.

È un discorso d’esigenze

che presenti agli specchi

poi non entri poi

non urli la tua assenza.

Te ne vai e sciogli i capelli

saranno fiori

a qualche altra porta.

27.

Respiro

il silenzio

delle stazioni, la partenza

sospesa

lo stagno da ritirata

è una falsa tortura

questa vita di ritorni

le affido la penna

soffoco e scappo.

31.

È un senso di fango

che cola cemento

un nero vulcano

Catania.

Le farfalle

si piegano l’ali

al sole

che qui giace più calmo

più fermo

poi a notte lei sbarra

le cosce di porto

i figli in grembo

i poveri fuori

dormiranno in mare.

*Valerio Nardoni (Livorno, 1977) è ricercatore di Lingua spagnola presso

l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2018 ha ricevuto un Premio

Nazionale speciale per la Traduzione dal MIBACT,per le sue versioni di

M. de Cervantes e P. Salinas, i due poli – Secoli d’oro e Novecento – a

cui si è maggiormente dedicato come traduttore e come studioso, insieme

a numerosi lavori dedicati alla poesia spagnola contemporanea. È

direttore della sezione straniera del Premio Ciampi – Valigie Rosse, di

cui è uno dei fondatori. È autore di un romanzo, /Capelli blu /(Edizioni

e/o, 2012), di una raccolta poetica, /Senso di facilità/(Passigli

Editori, 2014) e di alcuni testi teatrali scritti in collaborazione con

l’attrice Daniela Morozzi.