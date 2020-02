Alcol e droghe, conoscerne gli effetti per evitare i danni: seminario dedicato ai più giovani (IL VIDEO)

Il medico della Polizia, Furio Martino Patete: «Aumento della diffusione delle sostanze stupefacenti tra le fasce d’età più basse»



«Se volessimo semplificare all’osso, le sostanze stupefacenti fanno male ma questo argomento non passa nella testa di tutti i ragazzi, bisogna spiegare perché fanno male». Si è aperto con queste frasi, indirizzate ai tanti giovani che hanno affollato l’auditorium del Liceo Classico Mario Pagano a Campobasso, il seminario, organizzato dal Coisp e rivolto ai più giovani per «sensibilizzare – prevenire ed accrescere anche le nostre professionalità di operatori delle Forze di Polizia e dell’ordine in una dimensione di rispetto e di interrelazionalità con i giovani che sono “i nostri figli” a cui dobbiamo idealmente il dovere dell’educazione e l’attenzione ai processi auto- educativi in loro in atto».

«Serve riportare l’attenzione sul valore della vita, nella sua forza rispetto alla fragilità della tentazione e della curiosità. È importante che i temi, “alcol e droghe”, siano affrontati nella famiglie in maniera serena e che anche i genitori facciano lo sforzo di conoscerne scientificamente gli effetti e le conseguenze che esse possono determinare sulle menti e nei corpi dei nostri giovani. Non dimentichiamo il ruolo e l’importanza delle scuole: Esse, in quanto luoghi istituzionali, hanno il dovere di affrontare ed approfondire con gli studenti che l’abitano il tema della salute, degli aspetti educativi e salutari ad essa connessi. L’evento è stato moderato dal Segretario Regionale Giovanni Alfano ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Signor Questore della Provincia di Campobasso, Dr. Alberto Francini, del Signor Questore della Questura di Isernia, dr. Roberto Pellicone, del medico principale della polizia di Stato, Furio Martino Patete e del Dr. Guido Rispoli, Procuratore Generale della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso.