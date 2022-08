Albo professionale degli informatori scientifici del farmaco, presentata proposta di legge

La pdl mira a formare un elenco ufficiale degli informatori scientifici del farmaco presso la Regione Molise. “Ciò -spiega il presentatore nella relazione di accompagnamento- affinché vi possa essere un sempre più stretto legame tra il personale sanitario e gli informatori”.Fino ad oggi, infatti, questi professionisti, che hanno avuto una valorizzazione sempre maggiore negli anni e particolarmente nel periodo pandemico, non avevano un Albo ufficiale. La normativa nazionale, invero, prevede che ogni anno le aziende farmaceutiche debbano redigere degli elenchi ufficiali con i nominativi di coloro i quali, in loro rappresentanza, svolgono attività di informatori del farmaco. Tali elenchi vanno inviati all’AIFA, che li conserva.Il testo presentato prevede anche la creazione di un Tavolo di lavoro permanente nel quale gli informatori possano essere ascoltati e, se necessario, consultati dalla Regione nell’ambito delle scelte compiute per il Sistema sanitario.La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che, dopo l’esame e l’espressione del parere di competenza, la invierà al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.