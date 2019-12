Albero si abbatte su auto in transito, tragedia sfiorata (Foto)

Un vero e proprio miracolo. Solo per un caso l’uomo al volante dell’auto che questo pomeriggio, domenica 22 dicembre, è stata travolta in corsa da grossi alberi è uscito illeso dall’abitacolo della sua autovettura. Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi del cimitero di Sesto Campano. Il conducente della Punto grigia stava per effettuare una curva quando un grosso albero, sradicato da una violenta raffica di vento, si è abbattuto sulla sua auto. L’uomo è uscito praticamente illeso dall’incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari di Venafro.

