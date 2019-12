Albero di Natale in Piazza, si mobilitano commercianti e cittadini

BOJANO. In queste sere prefestive, in Piazza a Bojano, manca qualcosa: il maestoso albero di Piazza della Vittoria è spento. In giro si respira un’aria triste e molti si chiedono il perché della mancata accensione. Il ricordo non può non andare a qualche anno fa quando Bojano, nel periodo natalizio, era illuminato a festa. Per non parlare dei mercatini di Natale, della Pista di pattinaggio sul ghiaccio e di tante altre iniziative per far divertire bambini e ragazzi e per creare quell’atmosfera magica che giova a tutti, commercio incluso. Su Facebook ho pubblicato una foto per mettere a contrasto la piazza di oggi con quella illuminata di qualche anno fa. In queste ore in molti si stanno mobilitando, è scattata una vera e propria maratona di solidarietà, in un momento non facile per la comunità cittadina alla prese anche con il commissariamento dell’Ente. Alcuni imprenditori locali hanno fatto fronte comune e stanno provvedendo a reperire risorse per l’allestimento. A loro si stanno aggiungendo, commercianti e cittadini. Nei prossimi giorni, se non ci saranno intoppi burocratici, l’albero potrà essere finalmente acceso, per la gioia di tutti: adulti e bambini. “Si dovrebbe pensare di più a far del bene che a stare bene: e cosi si finirebbe anche a

stare meglio”, così scriveva Alessandro Manzoni. È proprio così, il volontariato è sempre prezioso. (foto archivio)

Gianluca Caiazzo