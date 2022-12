Albero, balli e cori: apre con il ‘botto’ il primo Christmas Village. Termoli si tuffa nel Metaverso

Grande successo per l’inaugurazione l’installazione, unica al mondo, che vede insieme il lasergame con la realtà virtuale per due attrazioni adatte ai grandi e più piccoli a cura di Lasertag Club e VRClub

Inaugurazione carica di emozioni e di innovazione per il primo Christmas Virtual Village organizzato a Termoli dall’ASD ProMolise in collaborazione con l’amministrazione comunale. Fino all’8 gennaio Piazza Monumento si trasformerà in un palcoscenico del Metaverso, permettendo a tutti, grandi e bambini, un’esperienza con la realtà virtuale ed il lasergame.

Un avvio scoppiettante quello che si è tenuto nella serata di ieri: in piazza Monumento, accanto ai gonfiabili allestiti da Lasertag Club e VRClub, i balli dell’ASD Emozioni Latine e i canti dell’Istituto Comprensivo Bernacchia. Presente anche l’amministrazione comunale con gli assessori Giuseppe Mottola, Silvana Ciciola e Rita Colaci che hanno dato ufficialmente il via al Natale 2022 con l’accensione dell’albero allestito in Corso Nazionale.

Tantissime le persone che sono accorse in piazza Monumento per quello che si preannuncia un Natale di ‘nuova vita’ per la piazza principale di Termoli. D’altronde l’obiettivo di ProMolise in collaborazione con Lasertag Club e VRClub è stato proprio quello di dare una nuova vita alle piazze.

“Il nostro obiettivo – ha affermato Valerio Di Bona in rappresentanza di ProMolise e Lasertag Club – è quello di riportare la piazza ad essere luogo di aggregazione e di incontro. Sarà proprio Termoli la prima città in Italia, e quasi certamente in Europa, ad offrire la possibilità di mettere piede nel Metaverso e giocare con esperienze altamente coinvolgenti e in puro stile natalizio.



Il Virtual Village vuole creare un luogo di formazione, intrattenimento, gaming ed educational learning attraverso un allestimento unico nel suo genere, mai sperimentato in Italia, adatto a tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi.



L’obiettivo, dopo anni di pandemia in cui gioco forza si è stati costretti a rinchiudersi in casa e la graduale scomparsa dei tradizionali luoghi di aggregazione e socializzazione tipici delle città, è quello di portare i bambini e gli adulti e riassaporare il piacere di ‘vivere la piazza’ il tutto, però, nell’ottica di un divertimento 4.0“.

Un obiettivo che è stato particolarmente apprezzato dall’amministrazione comunale con gli assessori che hanno ricordato l’importanza della socialità e di tornare a riapprezzare il senso di comunità.