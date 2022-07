Alberi sradicati, uno si abbatte su auto, black out elettrici. Effetto tromba d’aria

È di una ventina di alberi di ulivo e di altrettanti pini sradicati il bilancio provvisorio di una tromba d’aria che si è verificata questa mattina, 8 luglio, a San Martino in Pensilis. L’ondata di maltempo, ampiamente annunciata, si è abbattuta con forza anche sul Basso Molise e in particolare sulla zona del convento di San Martino, lungo la strada che porta ad Ururi dove la forza del vento ha abbattuto gli alberi lungo il viale. Al momento, data l’impraticabilità della strada, non è ancora possibile verificare la situazione dei fondi e delle case che si trovano nella zona di aperta campagna così come confermato dal sindaco Giovanni Di Matteo. Sul posto i vigili del fuoco di Termoli che stanno effettuando le rimozioni degli alberi.

Seguono aggiornamenti