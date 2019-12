Alberi: «Speranza per un mondo migliore»

Gli alunni della Giovanni Paolo II rivendicano il futuro delle nuove generazioni

Il mese di novembre è stato ricco di “giornate” finalizzate alla riflessione su importanti temi sociali. Andando a memoria, consci di dimenticarne qualcuna, ci sovvengono il giorno della Libertà (il 9), la giornata mondiale della gentilezza (il 13), la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (il 20), la giornata nazionale degli alberi (il 21).

Il rischio, come di sovente accade, è che “il troppo stroppi”, e pertanto è nella capacità dei pedagoghi il saper validamente proporre, alle nuove generazioni, occasioni reali di crescita e formazione.

In un momento così delicato per gli equilibri ambientali merita, senza dubbio, soffermarsi sulla gioiosa celebrazione de “La Giornata Nazionale degli Alberi”, cadente il 21 novembre di ogni anno.

La Repubblica Italiana ha istituito tale ricorrenza con la Legge n° 10 del 14/01/2013, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kioto. Si è contestualmente abrogato, però, l’articolo 104 del regio decreto n° 3267 (30/12/1923), che ben 90 anni prima aveva sancito la festa degli alberi “da celebrare ogni anno”.

Giovedì 21 novembre, complice un caldo sole tutt’altro che invernale, anche le quarte della scuola primaria Giovanni Paolo II (Istituto Comprensivo Leopoldo Montini) hanno celebrato “La giornata nazionale degli alberi”. Sono stati messi a dimora (in un terreno antistante alla scuola stessa) sei piante, una per ogni classe ed una per un nuovo nato, attuando quanto previsto dal Comune di Campobasso (recependo la succitata Legge 10/2013), ovvero la piantumazione di 300 alberi in onore dei nuovi nati nell’anno.

Presenti e partecipi all’evento la Dirigente Agata Antonelli, l’Assessore Cretella ed i consiglieri comunali, presidenti di commissione, Coccagno e Giannantonio.

Il momento “bucolico” è stato preceduto da un minuzioso e sapiente lavoro preparatorio, svolto nelle classi e concretizzatasi in una “performance” artistica di elevato livello. Accanto a canzoni e poesie celebrative dell’Ambiente, gli scolari hanno dato testimonianza dell’aver assimilato, nel profondo dell’animo, i principi trasmessi loro dai docenti. Le attività svolte sono rientranti nel progetto “La scuola degli Eco Kids, gli altri siamo noi” finalizzato anche a sensibilizzare all’importanza della raccolta differenziata, comprendendo che solo attraverso l’impegno personale, e quindi mediante la partecipazione diretta, è possibile contribuire ad un reale cambiamento dei sistemi di vita.

L’importanza degli alberi, in un ecosistema gravemente compromesso da comportamenti scorretti, che stanno “rovinando il Futuro”, è stata dettagliatamente illustrata dagli appassionati piccoli relatori in una spietata analisi di quanto sta accadendo intorno a noi. E’ un dovere degli adulti quello di “lavorare” sinergicamente con i più giovani, al fine di preservare il pianeta non solo per i contemporanei, ma anche per il bene delle future generazioni.

Agli alunni delle quarte si sono aggiunti i piccoli compagni delle prime, che hanno, tra l’altro, recitato “Il testamento dell’Albero” di Trilussa, testo che narra la generosità della pianta verso uomini, animali e deboli.

L’Albero ha profondo e variegato valore simbolico: una fuscello da curare e proteggere perché cresca, ma nello stesso tempo un solido fusto restio a piegarsi (ad ogni tipo di compromesso), con profonde radici. Esso, svettando verso il cielo, permette di aspirare ai più alti successi. Amore per la propria Terra nonché per lo Studio bramando il diventare cittadini migliori, orgogliosi della propria identità, saggiamente rispettosi del proprio habitat.

L’innocenza dei bambini è molto più persuadente di ogni pianificazione strategica degli adulti: sanno parlare al cuore, spontaneamente, arrivando sempre al nocciolo di ogni questione.

Lo testimonia il canto che si è levato superbamente dal nutrito coro dei ragazzi, penetrando nell’animo dei presenti: “L’universo: acqua, aria, terra, fuoco ha poi dato vita all’albero che forma assieme a noi la più grande orchestra, la più bella che ci sia piena di colori, luci, gioia ed armonia. Non conosciamo nessun limite al mondo, né frontiere azzurre nel ciel”.

Paolo Giordano