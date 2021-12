Alberi piantati nelle città, Campobasso non figura nella classifica 2021. Cretella: “Solo un disguido tecnico, ecco i dati”

“Un problema di trasmissione dati sulla piattaforma che si occupava del rapporto”. L’assessore all’Ambiente Simone Cretella spiega così la mancata presenza di Campobasso nella classifica 2021 di Legambiente, quella riguardante gli alberi piantati nelle città italiane. Il capoluogo molisano – non pervenuto nella graduatoria che vede al comando Cuneo (190 alberi ogni cento abitanti ndr) – è quindi assente da ogni rilevamento statistico, con conseguente stupore da parte di diversi cittadini e delle forze di opposizione a Palazzo San Giorgio. Non sono mancate le critiche, rispedite al mittente da Cretella, che anzi mette in evidenza alcuni dati che andrebbero nella direzione opposta: Campobasso, sul tema, sarebbe in forte crescita.

“Ci è stato sicuramente un problema di invio dati – spiega – un problema di trasmissione dati, che può capitare tra mille schede. La situazione qui a Campobasso è abbastanza chiara ed evidente: circa 300 alberi annui, in linea con i nuovi nati. L’anno scorso eravamo su numeri ancora superiori, mentre nell’anno in corso siamo sul centinaio, seppur la stagione deve considerarsi ancora lunga. Ovviamente mi riferisco ad alberi grandi o a piantine più piccole, a seconda delle aree di riferimento”:

Una classifica che avrebbe sorriso, dunque. “Direi che ci saremmo difesi molto bene. Ricevo critiche al contrario, ad onor del vero. In commissione – conclude – c’è chi esordisce con “fermate Cretella, ne pianta troppi! E non parlo di certo di consiglieri di maggioranza… Questo per dire che spesso le critiche, pur ben accette, testimoniano uno scarso approfondimento delle questioni, lasciando da parte una più congrua visione d’insieme”.