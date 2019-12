Alberi di Natale in piazza Prefettura “promossi” dai nostri lettori

Alberi di Natale in piazza Prefettura a Campobasso. «Piacciono o avreste preferito altro?». Con questi due interrogativi abbiamo cercato di coinvolgere i nostri cari lettori relativamente a uno degli addobbi predisposto dall’amministrazione comunale per queste feste natalizie. Sono stati in tanti a rispondere e ne è venuto fuori un esito senza appello. Circa il 70 per cento (69%) ha risposto «Sì, mi piacciono», mentre il restante 31 per cento ha replicato «preferendo altro».

La nostra iniziativa è nata proprio su imput di quei nostri lettori ai quali quel “viale alberato” proprio non piaceva, tanto da paragonarlo ad un “viale di cimitero”.

Fermo restando che una festa non si giudica solo dagli addobbi, ma soprattutto dai contenuti in termini di iniziative (concerti, incontri culturali e folcloristici etc.), Campobasso vestita a festa piace e ottiene riscontri positivi in termini di apprezzamento.

Purtroppo una nota stonata non è mancata fra una risposta e l’altra. Nella tarda serata di venerdì sulla città si è abbattuta una forte pioggia accompagnata da un vento altrettanto forte che ha praticamente abbattuto tutti (o quasi) i vasi che contenevano i piccoli abeti. Poco male, subito dopo gli addetti del Comune hanno ripristinato il viale con buona pace di chi era contro e chi a favore.