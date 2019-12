Alberi di Natale in piazza Pepe abbattuti dal forte vento

CAMPOBASSO. Non hanno retto al forte vento di questa sera, venerdì 13 dicembre, e sono caduti a terra tutti gli alberi di Natale posizionati ai lati della centralissima piazza Pepe (nota come piazza Prefettura) a Campobasso. Lo stesso era accaduto in mattinata, ma a farne le spese erano stati solo alcuni esemplari che sono stati prontamente rimessi in piedi da qualche operaio del Comune. In queste ore, però, il vento e la pioggia si sono intensificati e piazza Pepe, conosciuta dai campobassani anche come “Piazza Polmonite” proprio per le basse temperature e l’esposizione alle intemperie, ha visto cadere tutti gli alberi.