“Alberi come torce”, le 40 ore di fuoco di Guglionesi: 20 case distrutte. Si indaga sul dolo

Quaranta ore di emergenza a Guglionesi, ma in generale in tutto il Basso Molise, a memoria d’uomo i residenti non le ricordano. “Non era mai successo quello che abbiamo vissuto negli ultimi due giorni”, raccontano i residenti di Guglionesi, centro dell’hinterland termolese tra quelli più martoriati dagli incendi. Il rogo che ha distrutto il Belvedere e lo storico palazzo Celli, palazzo storico di Guglionesi proprio nel cuore del centro storico. Una emergenza, quella di Guglionesi, che ha avuto ufficialmente fine solo questa mattina, 2 agosto, quando il canadair si è alzato sui cieli del Basso Molise per spegnere gli ultimi focolai che nella notte avevano ripreso il vigore. “E’ stato un attimo, abbiamo visto gli alberi che bruciavano”, raccontano i residenti di Guglionesi che per ore hanno dovuto combattere con “l’aria che era irrespirabile e il cielo diventato giallo per il fumo. E’ stata una scena terribile, abbiamo avuto paura”. Appena 11 mesi dopo l’incendio che aveva distrutto la chiesa di Santa Rita, Guglionesi si trova nuovamente a fare il conto dei danni che, anche in questo caso, sono ingenti. E’ andata bruciata una lunga parte del Belvedere, la zona storica del paese. E’ andato a fuoco, come detto, palazzo Celli, “una dimora storica che però è disabitata da anni”. E ancora una ventina di case danneggiate e due persone che sono rimaste ferite, tra di loro un’anziana rimasta lievemente ustionata mentre cercava di lasciare la propria abitazione. E ancora i danni alle aziende agricole e commerciali, le macchine andate distrutte. Un inferno in terra per il quale il sindaco, Mario Bellotti, annuncia di voler presentare una denuncia. Il sospetto è che anche dietro l’incendio di Guglionesi ci sia la mano dell’uomo. “Non possiamo esprimerci con maggiore precisione ma ci sono dei video – ha affermato Bellotti – che saranno oggetto di indagine dettagliata”. L’obiettivo è quello di sapere come si sono svolte le cose e, soprattutto, individuare delle colpe. La zona del Belvedere è spesso soggetta a incendi anche di gravi dimensioni. “Nonostante quest’anno abbiamo fatto qualcosa di più allestendo una fascia di rispetto più ampia ma il vento ha distrutto tutto in un secondo. Gli alberi sono diventati delle torce e sono arrivati sulle abitazioni”.

