Alberi che puntano al futuro, nuovi esemplari piantati in basso Molise

Il MoVimento 5Stelle di Termoli, Petacciato, Campomarino e Montenero risponde presente: tanti gli attivisti in azione per il bene comune

Piantare nuovi alberi che vadano a “sostituire” quelli che sono stati abbattuti per motivi di sicurezza. Si chiama “Alberi nel futuro” ed è la manifestazione che nella mattinata di oggi, domenica 17 novembre, ha visto protagonisti i rappresentanti del MoVimento 5Stelle di Termoli, Petacciato, Campomarino e Montenero di Bisaccia e che nel pomeriggio si è spostata a Campobasso. A Termoli sono stati piantati 5 nuovi alberi nel parcheggio di via Inghilterra, spesso considerato luogo di degrado per la mancanza di illuminazione e di rifiuti costante. Presenti non solo i consiglieri comunali Nick Di Michele, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Daniela De Caro, ma anche il consigliere regionale Valerio Fontana e tantissimi attivisti termolesi e semplici cittadini per una manifestazione che ha visto anche i bambini giocare nell’area verde nonostante la pioggia che nella tarda mattinata si è abbattuta sul basso Molise. «Questa manifestazione – ha affermato Stamerra – nasce nel 2015 ed entra subito nel cuore di Casaleggio che ne sposa l’iniziativa e continua in vari Comuni di Italia. Finora sono stati piantati oltre 40mila alberi in più di 200 Comuni e portiamo avanti questa iniziativa tramite l’associazione Gianroberto Casaleggio». «Si tratta di una iniziativa simbolica soprattutto in questo parco dove sono stati abbattuti diversi pini per motivi di sicurezza e così abbiamo deciso di riportare in alto il bilancio della zona», ha proseguito il consigliere Valerio Fontana. I cinque alberi che sono stati piantati sono di essenze locali «perché la ditta che si occupa della manutenzione ci ha detto che possono attecchire meglio dei pini in questa zona – ha affermato Di Michele – questo parchetto, però, ha bisogno di altro anche di illuminazione, panchine e pulizia per la quale stamattina si sono attivati dei ragazzi che hanno raccolto le lattine gettate ovunque. Chiediamo all’amministrazione comunale di avere più interesse e attenzione per il verde cittadino che necessita di un po’ più di controllo e di amore. Chiediamo quindi all’amministrazione di interessarsi un po’ di più perché i cittadini sono tanti e vuole dire che interessa molto». «Tra i progetti dell’amministrazione c’è quello di creare degli orti urbani e stiamo lavorando perché è importante educare al rispetto non solo del verde ma anche di quello che è comune», ha concluso il consigliere Daniela De Caro. La manifestazione ha visto la partecipazione di tante persone anche a Petacciato dove assieme al consigliere comunale Matteo Fallica e ai rappresentanti di Petacciato in MoVimento tra cui Paola Raspa è arrivato anche il senatore Fabrizio Ortis. Venti gli alberi che sono stati piantati nel Comune bassomolisano. Tanti anche quelli piantati a Campomarino dove i consiglieri pentastellati e semplici cittadini si sono rimboccati le maniche affinché anche nel Comune bassomolisano il verde cittadino possa avere una nuova vita.