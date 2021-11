Alberi, amici dell’umanità che però li sradica

Una poesia dedicata agli alberi, per celebrare la loro bellezza, la loro vita altruista e generosa, il loro saper stare e affrontare le intemperie e i danni dell’uomo.



“Han sradicato un albero di Rafael Alberti”



Han sradicato un albero.

Ancora stamani

il vento, il sole, gli uccelli

l’accarezzavano benignamente.

Era/ felice e giovane, candido e eretto,

con una chiara vocazione di cielo

e un alto futuro di stelle.

Stasera giace come un bimbo

esiliato dalla sua culla, spezzate

le tenere gambe, affondato

Il capo, sparso per terra e triste,

disfatto in foglie

e in pianto ancora verde, in pianto.

Questa notte uscirò- quando /nessuno

potrà vedere, quando sarò solo-

a chiudergli gli occhi ed a /cantargli

quella canzone che stamani

il vento/ passando sussurrava.