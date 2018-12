Albergo diffuso, bando per la concessione di agevolazioni

È stato pubblicato il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese che gestiscono strutture per albergo diffuso, turismo rurale, affittacamere e case vacanza.

Uno strumento che prevede lo stanziamento in questa prima fase di 16 milioni di euro, con possibilità di contributi fino al 50% in regime de minimis per un massimale di 200.000 euro.

Il bando privilegia l’attivazione di nuove strutture situate nei piccoli borghi e capaci di creare nuova occupazione.