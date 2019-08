Alberghiero ancora senza cucina

Si era parlato di fondi a disposizione, circa 150 mila euro, reperiti dalla Regione Molise. Soldi che sarebbero bloccati a Roma

Alla vigilia della ripresa delle lezioni, tiene banco l’ultimazione delle cucine dell’Istituto Alberghiero. Alle tante promesse fatte in passato dai politici regionali e amministratori locali, è seguito un ovvio e prevedibile nulla di fatto. Si era parlato di fondi a disposizione, circa 150 mila euro, reperiti dalla Regione Molise. Soldi, che a detta del Comune di Agnone, sarebbero bloccati a Roma, intrappolati nelle maglie della macchinosa burocrazia italiana. Una versione che però non convince troppo e assume i contorni di un “giallo” che andrebbe chiarita, anche per rispetto degli studenti, gli unici ad essere veramente penalizzati, insieme ai docenti della scuola.

Nelle settimane scorse a tuonare contro i ritardi nell’ultimazione dei lavori il consigliere regionale, Andrea Di Lucente che, senza mezzi termini, ha attaccato la Provincia di Isernia titolare dell’immobile nonché responsabile del procedimento. Insomma, i nuovi lavori non sono partiti e nemmeno partiranno, almeno per il momento e comunque non in tempo per la riapertura della scuola. Il nuovo anno scolastico ormai alle porte potrebbe però aprirsi con una grossa novità per quanto concerne gli istituti superiori della cittadina, ovvero Alberghiero, Itis e Liceo Scientifico. Infatti al vaglio dell’amministrazione comunale e della dirigente scolastica, ci sarebbe l’introduzione della cosiddetta “settimana corta”. Naturalmente si tratta di una ipotesi che stravolgerebbe l’orario scolastico passando dai canonici sei giorni di lezione, dal lunedì al sabato, a cinque, dal lunedì fino al venerdì, con un paio di rientri pomeridiani. Per Agnone e il suo comprensorio si tratterebbe di una vera e propria innovazione visto che mai fino ad oggi è stato affrontato il discorso di fatto già attuato in molti comuni italiani. Tuttavia l’ultima parola spetta al consiglio d’istituto, insieme al voto della famiglie le quali dovrebbero appoggiare incondizionatamente la nuova proposta.