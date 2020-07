Alba di sangue sulla Sp148, San Giuliano piange l’ex sindaco Antonio Di Stefano

San Giuliano di Puglia è rimasta attonita e sconvolta di fronte alla morte di Antonio Di Stefano, il 61enne che si trovava alla guida della Fiat Punto che questa mattina, 17 luglio, si è scontrata frontalmente con un bus della ditta Silvestri che stava riportando a casa i lavoratori Fiat del turno di notte. Di Stefano era alla guida della vettura quando è avvenuta la tragedia e per lui non c’è stato nulla da fare. Dei 9 feriti tre sono stati trasferiti al Cardarelli e 6 al San Timoteo ma non sono gravi. La notizia si è appresa velocemente a San Giuliano dove Di Stefano era stato anche sindaco nel mandato dal 1990 al 1995.