Al voto in abito da sposa dopo il fatidico “Sì”, è successo in Molise 

Angelica, doppo aver sposato Giuseppe, si è fatta accompagnare dal neo marito al seggio di Campodipietra per svolgere il suo dovere da cittadina

Il voto è il più alto strumento di democrazia. C’è chi ha fatto migliaia di chilometri per non perdere l’appuntamento con le elezioni e chi si è recato al seggio in abito da sposa. E’ successo in Molise, precisamente a Campodipietra dove Angelica, subito dopo aver pronunciato il fatidico “Sì”, si è recato al seggio per compiere il suo dovere da cittadina.

La giovane sposa non si è fatta intimorire neanche dalla pioggia incessante ed ha espresso il suo voto al seggio numero 2 di Campodipietra, accompagnata dal neo marito Giuseppe.

Cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri a Giuseppe e Angelica con l’aggiunta dei complimenti per aver compiuto, in una giornata per loro speciale, anche il proprio dovere civico.