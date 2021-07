Al volante ubriaco piomba tra la folla: studente molisano investito a Urbino

Sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Urbino per fare chiarezza sulla vicenda accaduta nella cittadina universitaria delle Marche nella notte tra giovedì e venerdì. Un 23enne, di origini kosovare, si è messo al volante dopo aver alzato il gomito, ha spinto il piede sull’acceleratore ed è piombato con la sua autovettura in pieno centro storico tra la folla. Ad avere la peggio uno studente molisano di 21 anni, scaraventato a terra e poi portato in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni: per il giovane molisano una prognosi di 10 giorni ma nessuna frattura. Il 23enne alla guida dell’auto invece è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e danneggiamenti.