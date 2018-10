Al volante ubriaco, patente ritirata

Nell’ ambito dell’ attività di controllo alla circolazione stradale durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un 31enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica. Al giovane, sottoposto a controllo durante la notte di domenica alla guida dell’autovettura di proprietà sulla S.S. 87, in Campobasso, veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura è stata affidata ad idonea persona.