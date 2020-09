Al volante ubriaco e con addosso droga: patente ritirata e segnalazione in Prefettura

I militari della Compagnia di Isernia hanno svolto nella serata di ieri servizi di controllo del territorio a cui hanno partecipato i militari del NOR e delle Stazioni dipendenti. Le attività si sono sviluppate lungo le principali arterie ed hanno avuto a tema il controllo della circolazione stradale soprattutto diretta ad accertare le violazioni delle norme di comportamento tenute dai conducenti. Sono state elevate 20 contravvenzioni al codice della strada per complessivi 4.260,00 euro, controllate utilizzando l’etilometro 17 persone, ritirate 2 patenti e sottratti 54 punti dalle patenti di guida. In totale, sono state 90 le persone controllate e 69 i mezzi fermati. Controllati, anche i beneficiari di misure alternative alla detenzione in carcere.

Nel corso dei numerosi posti di controllo attuati lungo le principali strade e nel centro della città sono stati segnalati alla locale A.G. due conducenti trovati, alla verifica con etilometro, con tasso alcoolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l, con il conseguente ritiro delle patenti di guida e la decurtazione di 10 punti ciascuno. Si è trattato di giovani conducenti che dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici nei vari locali della zona facevano rientro a casa a notte inoltrata dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Uno dei due è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marjuana che ha dichiarato di detenere per uso personale, venendo così segnalato alla locale Prefettura per le determinazioni di competenza.