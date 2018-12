Al volante dopo aver assunto droga e alcol, ritirata la patente e sequestrata l’auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un uomo residente a Montagano trovato in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro gli illeciti al Codice della Strada ed al fine di garantire una cornice di sicurezza durante il Natale, sono stati svolti dai Carabinieri della Compagnia di Campobasso, numerosi controlli nelle vie del capoluogo e dei paesi limitrofi durante i quali sono stati controllati numerosi veicoli e persone, tra i quali il predetto.

Difatti, durante un controllo effettuato dall’Aliquota Radiomobile in Ripalimosani, lo stesso è stato fermato e controllato alla guida del suo veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e droga, tanto da non essere neanche in grado di fornire le proprie generalità.

Condotto così presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, lo stesso acconsentendo ad essere sottoposto alle analisi previste per legge, veniva trovato con un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,62 superiore di molto al limite consentito per legge nonché positivo ai cannabinoidi. Ciò posto, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici di via Mazzini gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura ai fini della confisca e successivamente denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.