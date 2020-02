Al Vicolo della Bifora di Via Plebiscito torna il suggestivo lavoro pittorico di Carmine Passarelli

Raffigura il Patrono della città, San Nicandro

Un’opera pittorica da tutti apprezzata ed amata, finalmente tornata al proprio posto per la soddisfazione dei credenti venafrani. Trattasi dello splendido lavoro pittorico raffigurante il Patrono della città e Protettore della Diocesi d’Isernia/Venafro, San Nicandro, realizzato dall’impiegato comunale Carmine Passarelli. Il giovane guerriero dell’esercito romano, sacrificatosi nel 303 d.C. assieme alla moglie Daria ed al fratello Marciano, anch’egli militare, per ribadire la convinta fede nella nuova dottrina cristiana che di lì a poco avrebbe del tutto soppiantato il paganesimo nell’antica Roma trascinando la Città Eterna alla distruzione, il giovane ufficiale dell’esercito romano -si scriveva- è stato “visto” e ritratto dal dipendente municipale nel classico mezzo busto con corazza, elmo ed armi dell’esercito pagano dell’Urbe, così come da sempre lo venerano i venafrani. Il ritratto, bello ed assai significativo, è ornato e protetto da cornice in marmo offerta da ditta edile venafrana ed è situato all’imbocco del Vicolo della Bifora (sec. XIV/XV), giusto a metà di Via Plebiscito. Fede, tradizione ed arte, tutte assieme per riaffermare in tutta convinzione la storica passione dei venafrani per i loro Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria, autentici paladini del Cristianesimo nell’antica e potente colonia della Gens Julia, l’attuale Venafro.

Tonino Atella