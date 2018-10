Al via un proficuo gemellaggio tra Jelsi e Anzio

Un ponte di tradizioni, cultura e storia tra il Molise e il Lazio. Appuntamento importante, sabato 20 ottobre, per la Proloco di Jelsi in trasferta ad Anzio per donare uno dei simboli della bicentenaria festa del Grano di Sant’Anna – edizione 2018.

Il carro realizzato dal gruppo della Proloco è stato dedicato quest’anno alla Grande Guerra, in occasione del Centenario della fine del primo conflitto mondiale. L’opera sarà donata al Museo dello Sbarco di Anzio, grazie all’interessamento della comunità jelsese che da anni risiede ad Anzio e dintorni e in particolar modo grazie alla volontà e al lavoro incessante del signor Salvatore Barbiero.

L’opera, presente sul carro il 26 luglio, è costituita da tre quadri di dimensioni 100×140 che rappresentano in modo simbolico scene di guerra. Sarà presentata da Carmine Fratino della Proloco di Jelsi e da alcuni volontari dell’associazione, nonché da componenti dell’amministrazione comunale e del Comitato Festa del Grano in onore di Sant’Anna, accompagnati da altri cittadini di Jelsi.