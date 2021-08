Al via MoliseCinema, Donatella Di Pietrantonio presenta Borgo Sud

Per i lungometraggi Est – Dittatura last minute, di Antonio Pisu con Lodo Guenzi. Per i documentari si parte con Punta Sacra di Francesca Mazzoleni

Al via oggi martedì 3 agosto la 19a edizione di Molisecinema con tanti appuntamenti in programma tra cinema e letteratura. Sarà infatti presente Donatella Di Pietrantonio per parlare del suo ultimo romanzo Borgo Sud, finalista al Premio Strega. A dialogare con la scrittrice Valentina Fauzia e Pierpaolo Giannubilo. L’Autrice racconterà inoltre come l’Arminuta, il suo precedente romanzo, sia diventato un film. Arena del festival ore 19.45. Per Manfredi 100, omaggio a Nino Manfredi, sarà proiettato Avventura di un soldato, di e con Nino Manfredi (1962). In collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Protagonista un soldato in una calda giornata estiva in viaggio in treno nel Lazio e un incontro inatteso. Arena del festival ore 21.00. Per Paesi in lungo. Concorso lungometraggi inaugura il concorso Est – Dittatura last minute, di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta. A incontrare il pubblico del festival Matteo Gatta e Maurizio Paganelli, coproduttore del film, con loro Lodo Guenzi con un video saluto. Tratto da una storia vera il film è un on the road di tre amici 24enni che, nell’ottobre dell’1989, da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’Est. Carichi di leggerezza e incoscienza scopriranno un mondo per loro inaspettato poco prima della caduta del muro di Berlino. Arena del Festival ore 21.45. Il Concorso documentari parte con Punta Sacra, di Francesca Mazzoleni che saluterà il pubblico del festival. Un film sul senso di comunità e sulla necessità di essere ascoltati. Interamente girato all’idroscalo di Ostia, alla foce del Tevere, protagonisti i suoi abitanti. Cinema Teatro ore 18.00. Per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno presentate diverse anteprime italiane di titoli di grande qualità internazionale: Easter Eggs di Nicolas Keppens, una coproduzione tra Belgio, Francia e Paesi Bassi; Eclipse di Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi, una coproduzione franco iraniana; La Comète di Piero Usberti dalla Francia; e Teo va al Espacio di Alberto Baldini e Juan Utrilla che arriva dalla Spagna. Cinema Teatro dalle ore 17.00. Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 19.30 i corti internazionali in concorso nella giornata e, alle 21.30, il lungometraggio Est – Dittatura last minute. Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata: www.prenotaunposto.it/molisecinema