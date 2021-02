Al via lo screening gratuito di massa a Guglionesi e Petacciato

A Petacciato si svolgerà sabato 27 e

domenica 28 febbraio dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 e 30 in via Tremiti. A Guglionesi partirà nei giorni 24, 25 e 26 febbraio nel piazzale antistante lo stadio comunale

Anche a Petacciato arriva lo screening di massa su base volontaria in modalità drive throught. Lo screening si svolgerà sabato 27 e

domenica 28 febbraio dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 e 30, in via Tremiti, nel piazzale di fronte alle scuole. Potranno fare il tampone i residenti a Petacciato portando con sé un documento di riconoscimento, una copia della tessera sanitaria e il modulo, già compilato, per il consenso precompilato (disponibile al comune o sul sito www.comune.petacciato.cb.it Il risultato ai positivi verrà dato entro 24 ore dal test.

Test antigenici rapidi anche a Guglionesi attraverso lo screening gratuito su base volontaria in modalità drive throught. Si svolgerà nei giorni del 24, 25 e 26 febbraio nel piazzale antistante lo stadio comunale di Guglionesi dalle ore 9,30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17. E’ necessario registrarsi al link che si trova sul sito del comune di Guglionesi. Chi non può farlo può contattare il numero Covid 0875-808120 fino al 26 febbraio.