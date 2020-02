Al via l’edizione 2020 di “Campobasso in Love”: tutti gli eventi in programma

Una presenza straordinaria, quella della celebre attrice e conduttrice televisiva Daniela Poggi. E tanti appuntamenti, che culmineranno nel giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati. Come innamorati erano Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo.

Al via l’edizione 2020 di ‘Campobasso in love’, l’iniziativa promossa e sostenuta dal Comune di Campobasso e organizzata da Confommercio Molise e dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Il momento più atteso è il Flash mob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’, venerdì 14 febbraio alle 19 davanti alla Torre Terzano, nel cuore del centro storico. Saranno tantissime le coppie di innamorati, che nel luogo simbolo dell’amore tra i due giovani Crociati e Trinitari. si scambieranno un bacio di un minuto, accompagnati da una musica suadente e sotto una pioggia di coriandoli. A ricordare che l’amore consente di volare ci sarà anche uno speciale spettacolo aereo.

Poi il momento più atteso: il reading della storia di Fonzo e Delicata affidato alla suggestiva voce di Daniela Poggi, testimonial di Campobasso in Love 2020. Una presenza straordinaria, voluta dagli organizzatori della manifestazione, per far varcare a ‘Campobasso in love’ i confini della città e del Molise.

Intanto sono già partite alcune iniziative. Andrà avanti fino all’11 febbraio ‘SpendiAmo a Campobasso’. Tutte le coppie che effettueranno acquisti nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa e che riporteranno, nella settimana successiva, lo scontrino fiscale timbrato nel corso del flash mob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’ potranno avere sconti, omaggi e agevolazioni.

Fino al 13 febbraio c’è poi ‘Vetrine in Love’, il concorso dedicato ai commercianti che dovranno allestire la propria vetrina ispirandosi ai temi dell’amore. L’attività commerciale con la vetrina ritenuta vincitrice, proclamata nel corso del flash mob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’, sarà oggetto di un servizio fotografico esclusivo. Oltre al voto di una giuria di qualità anche i clienti potranno votare la loro vetrina del cuore sui canali social dell’associazione.

Partirà invece lunedì 10 febbraio ‘La promessa d’amore nella città di Fonzo e Delicata’. E’ possibile prenotare una pergamena che riporti i nomi dei due innamorati, uniti da un prezioso sigillo d’amore.

Tutti gli eventi di ‘Campobasso in love 2020’, con i dettagli dei concorsi e delle iniziative, sono visionabili sulla pagina dedicata alla manifestazione, all’indirizzo www.campobassoinlove.it