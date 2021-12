Al via le vaccinazioni per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni: affluenza, paura di ritornare in dad (LE INTERVISTE)

Nessun timore per i vaccini da parte dei genitori di Isernia, solo la speranza di non vederli più a casa davanti al computer

Sono partite stamattina, 16 dicembre, le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni presso l’Asrem di Isernia. Una quindicina di bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, si sono messi in fila in attesa di ricevere la prima somministrazione del vaccino Covid. Per la mattinata di oggi, dunque, l’afflusso è stato piuttosto discreto.

La risposta, ricevuta quasi all’unisono dalle mamme e dai papà, è stata quella di una totale fiducia nella scienza. Dunque, la decisione è stata sicuramente mossa soprattutto dalla volontà di proteggere i figli dal rischio di contrarre il virus, ma va comunque considerato che la scelta di vaccinare i più piccoli deriva, in buona parte, anche dalla paura di ulteriori restrizioni ed è motivata dal tentativo di scongiurare un possibile ritorno in didattica a distanza.

Se le classi tornassero nuovamente in modalità online, infatti, sarebbe un’ulteriore limitazione alla socialità, già notevolmente sacrificata negli ultimi due anni accademici, e, di conseguenza, l’ennesima clausura forzata per bambini e genitori.

Da qui la motivazione a vaccinare i più piccoli: “Questa è una grande opportunità in primis per la loro salute, ma anche per i rapporti sociali che devono assolutamente continuare, così come le attività extrascolastiche: la vita deve tornare alla normalità”. Con coraggio e preparazione, allora, gli scolari delle elementari e delle medie si sono dimostrati pronti e felici di dare il loro piccolo grande contributo alla società per uscire, quanto prima, dall’ombra della pandemia.