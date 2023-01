Al via la stagione dei saldi invernali in Molise: tutti in cerca del prezzo migliore

Al via ufficialmente oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali 2023 anche in Molise. Il momento clou per gli appassionati di shopping che si vogliono concedere qualche sfizio, tra moda e prodotti per la casa è finalmente arrivato anche se alcuni commercianti avevano iniziato a scontare la merce già dai primi giorni dell’anno. I consumatori italiani nonostante il periodo di grande incertezza, stanno già riempendo i negozi. In occasione della data sempre più vicina, come ormai da anni in Molise, Confcommercio, Adoc e Casartigiani hanno predisposto un decalogo per stilare una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri, evitando di cadere nelle trappole degli sconti eccessivi o della proposta di merce “avanzo di magazzino” a prezzi stracciati. Secondo le previsioni dell’ Adoc saranno spesi in media non più di 165 euro per famiglia. La cifra, sempre più contenuta, risente non solo delle non ottimali condizioni economiche delle famiglie ma anche delle passate feste natalizie, del Black Friday e della diffusione dell’e-commerce.

