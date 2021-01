Al via la somministrazione del vaccino all’ospedale San Timoteo di Termoli

Prende il via oggi, lunedì 4 gennaio, la fase operativa per la somministrazione del vaccino anti Covid in Molise. Al momento sono 2.925 le dosi disponibili destinate al personale sanitario degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli e a operatori e ospiti delle Rsa e Case di riposo. Siamo andati all’ospedale San Timoteo di Termoli per documentare la situazione. Prima della somministrazione del vaccino ad ogni persona che ha già a sua volta firmato il consenso, viene effettuata una anamnesi iniziale e viene informata di quelli che potrebbero essere gli eventuali effetti collaterali che in ogni caso paiono essere abbastanza blandi.