Al via la seconda edizione del Molise Pride (LA DIRETTA)

REDAZIONE

Seconda edizione della manifestazione Molise Pride oggi, 27 luglio, a Campobasso. Dopo il grande successo della passata edizione e dopo le polemiche che ci sono state anche quest’anno las manifestazione è in corso di svolgimento. In ricorrenza dei 50 anni di Stonewall, che nel 1969 diedero il via al Primo Pride, Molise Pride presenta l’edizione speciale chiedendo una legge serie e concreta contro l’omofobia sia a livello nazionale che a livello regionale, che non si limiti a estendere la legge Mancino, ma che offra servizi e sostegno alle vittime di omofobia e transfobia, in modo da colmare il gap con gli altri paesi europei.