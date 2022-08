Al via la riqualificazione di Palazzo Jadopi, Di Baggio: risultato che onora l’intero Molise

La Regione Molise ha pubblicato il Bando di Gara per l’aggiudicazione delle opere di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di recupero dello edificio nel cuore di Isernia

La Regione Molise ha pubblicato il Bando di Gara per l’aggiudicazione delle opere di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di recupero dello storico Palazzo Jadopi, situato nel cuore della città di Isernia, spiega il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Di Baggio.

Il Palazzo, che risale al 18° secolo, oltre a essere di interessante pregio architettonico, conserva tra le sue mura eventi storici molto particolari legati al parlamentare dell’epoca Stefano Jadopi e alle battaglie tenutesi nel periodo dell’Unità di Italia.

Teatro di trattative tra i garibaldini e la corte reale, fu incendiato e ai balconi che affacciano su Piazza Carducci furono appese le teste dei 7 garibaldini uccisi dalle truppe borboniche.

Tra storia e leggenda, che racconta del fantasma che pare aggirarsi tra le mura ormai abbandonate del palazzo, la città di Isernia attende da anni i lavori di riqualificazione di uno dei palazzi più belli della città, e accoglie con entusiasmo la notizia dell’avvio della procedura burocratica da parte della Regione Molise, proprietaria dello stabile.

Con oltre due milioni di euro di stanziamento a base d’asta, l’Amministrazione regionale ha pubblicato il Bando di Gara d’Appalto, tramite la Centrale Unica di Committenza, per l’aggiudicazione delle opere di progettazione ma anche dell’esecuzione dei lavori di completamento, recupero e valorizzazione del Palazzo.

Una volta completati i lavori, che si auspicano a stretto giro, la struttura sarà destinata a funzioni di sede di rappresentanza regionale della cultura molisana: un’iniziativa di pregio, un biglietto da visita per l’intero Molise, che potrà così finalmente avere una sede adeguata per ospitare l’immenso patrimonio culturale del territorio.

Le ore 12 del 3 ottobre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, immediatamente dopo, il giorno 5, si procederà all’apertura delle offerte pervenute presso la sede dell’Assessorato all’Urbanistica in via XXIV Maggio n.130, Campobasso.

“Un risultato che onora l’intero Molise, è stato un percorso faticoso, difficile ma che finalmente vede la luce e che porta a compimento un altro punto del programma elettorale promesso da questa Amministrazione regionale – le parole di Di Baggio – Un lavoro che consentirà alla città di Isernia di porre fine a un periodo in cui l’incuria, l’abbandono e il degrado hanno padroneggiato tra le mura di un Palazzo Storico che, oltre a essere architettonicamente prestigioso, è il custode di un prezioso ritaglio di un’epoca storica fatta di lotte e di coraggio da parte di uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per garantire a tutti noi oggi di vivere in un Paese libero e democratico.

E’ stata scritta una pagina importante per l’intera regione, che potrà avere un Palazzo interamente dedicato alla Cultura, alle Tradizioni e alla Storia del nostro Molise, in cui custodire gelosamente ed esporre al pubblico la memoria storica del vissuto di una comunità piccola, ma tenace e fiera delle proprie origini, del proprio passato e proiettata in un futuro all’insegna del turismo di qualità e al rispetto del patrimonio culturale come bene di tutti”.