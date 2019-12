Al via la prima edizione della “Molise Christmas Cup”

Il torneo di calcio riservato alla categoria esordienti

CERRO AL VOLTURNO. L’A.S.D. Volturnia Calcio, con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise, il Comitato Regionale FIGC-LND Molise ed il Comune di Cerro al Volturno organizza la prima edizione della Molise Christmas Cup, Torneo calcistico federale interregionale che si svolgerà lunedì 30 dicembre 2019 a partire dalle ore 9.30 presso lo Stadio comunale Mario Di Ianni di Cerro al Volturno(IS) sito nel Rione San Martino, e che vedrà contrapposte in mattinata, nel triangolare riservato alla Categoria Esordienti 9vs9, la Scuola Calcio San Leucio di Isernia, la Vairano Academy di Vairano Patenora e l’Olympia Cedas di Sulmona.

Nel pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 15.00, andrà di scena, sul manto sintetico dello Stadio Di Ianni, il triangolare con le prime squadre che vedrà contrapposte, alla Volturnia Calcio, società organizzatrice ed ospitante, partecipante al Campionato di Promozione Molisana, il Comprensorio Vairano (Eccellenza Molisana) ed il Real Cassino Colosseo (Promozione Laziale).

A conclusione del triangolare, previsto per le ore 18.00, tutti i partecipanti si recheranno presso la struttura dell’ex asilo comunale sito in Via Aldo Moro 12 dove, alla presenza dei rappresentanti delle società partecipanti, dell’Assessore allo sport della Regione Molise Vincenzo Niro, del Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Molise Piero Di Cristinzi ed il Sindaco di Cerro al Volturno Remo Di Ianni, saranno premiate le squadre vincitrici dei due triangolari, insignite di targhe ricordo le squadre partecipanti ed il cannoniere che avrà realizzato più reti nel torneo senior, con conseguente brindisi augurale che chiuderà ufficialmente la manifestazione.