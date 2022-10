Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale: tutto quello che c’è da sapere

Partirà domani (27 ottobre) la campagna antinfluenzale in Molise. Grazie ad un accordo tra tutti gli operatori sanitari, i cittadini avranno a disposizione una fitta rete di centri presso effettuare la vaccinazione.

La campagna, anche quest’anno, vede coinvolti gli hub di Asrem, gli ambulatori dell’Unità di Igiene e Sanità pubblica, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Per chi è gratuita la vaccinazione?

Per chi ha da 60 anni in su

Per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni

Per le donne in gravidanza e nel periodo del post-partum o dell’allattamento

Per chi è ricoverato in strutture per lungodegenti (di qualsiasi età)

Per medici e personale sanitario di assistenza

Per familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

Per gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

Per personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

Per donatori di sangue

Per soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza.

Perché vaccinarsi?

L’influenza non è solamente una seccatura di qualche giorno. Può avere conseguenze difficili da gestire, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Proteggersi è possibile.

Le complicanze dell’influenza vanno dalle polmoniti batteriche, alla disidratazione, al peggioramento di malattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche), alle sinusiti e alle otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).

Sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e con condizioni di rischio. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate.

Dove è possibile vaccinarsi?

dal proprio medico o pediatra di famiglia

negli ambulatori dedicati della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00: Campobasso, via Toscana n. 77, Isernia, Largo Cappuccini n. 1, Venafro, via Colonia Giulia 20, Agnone, via Marconi 22, Termoli, Via Molinello 1



negli hub vaccinali, P.O. Cardarelli – Campobasso, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00 P.O. S. Timoteo – Termoli, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Casa della salute di Larino, venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 P.O. Veneziale – Isernia, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 Auditorium di Isernia, lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9 alle14



presso le farmacie aderenti

nelle strutture e residenze per disabili e anziani.

Per chi non ha la gratuità la vaccinazione antinfluenzale è prevista soltanto nelle farmacie.