Al via la campagna di sostegno alla candidatura di Elly Schlein a segretario del Pd

“Per cambiare il Partito Democratico e ridare forza al centrosinistra si “PARTE DA NOI”: ogni cittadino/a interessato/a può iscriversi alla piattaforma “PARTE DA NOI”, a sostegno della candidatura di Elly Schlein a Segretaria Nazionale del PD: basta registrarsi, collegandosi su partedanoi.it

Nei prossimi giorni ci sarà la prima riunione operativa, aperta a chiunque voglia dare un contributo (anche scegliendo di restare semplice sostenitore, senza tessera del PD) nell’organizzare incontri ed eventi nei diversi comuni del Molise: registrarsi alla piattaforma serve anche a questo!

Ci piace la proposta politica di Elly, perché vuole un PD “connesso” coi tempi, che parli con credibilità di lavoro, ambiente, diritti, equità“, è quanto affermato da Giose Trivisonno.

“La Schlein, da vicepresidente della Giunta, ha governato una regione come l’Emilia Romagna e, prima ancora, ha combattuto battaglie di giustizia sociale in Parlamento Europeo, maturando un profilo da leader di stampo Europeo: parla diverse lingue, utilizza un linguaggio che i giovani comprendono, propone soluzioni di grande concretezza, ha a cuore le sorti del Sud.

Elly ci piace perché non ha bisogno di demolire gli altri per esprimersi, perché la politica di cui parla è quella che ha realizzato negli anni.

E’ una giovane donna determinata, esperta, appassionata, nativa democratica.

La sua elezione a Segretaria del PD non è una scalata in solitaria, ma un percorso di cambiamento collettivo che, appunto, Parte da (tutti) noi”.