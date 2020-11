Al via la campagna assicurativa per i cereali, l’annuncio di Coldiretti

Al via in Molise la campagna assicurativa per i cereali, le colture erbacee da biomassa, da insilato e da foraggio, autunno-vernini 2020-2021. Quest’anno, la campagna parte in anticipo contrariamente agli anni scorsi, che prevedeva il suo avvio in primavera, grazie ad un accordo che il Co.Di.Pr.A (Consorzio di difesa delle produzione agricole) ha raggiunto con le compagnie di assicurazione.

Lo rende noto la Coldiretti invitando gli imprenditori agricoli interessati a recarsi negli uffici del Co.Di.Pr.A. – sede del Molise, ubicato nella struttura centrale di Coldiretti a Campobasso, in via d’Amato 15, o negli Uffici Zona di Coldiretti, dislocati sull’intero territorio regionale.

“Qui – si legge in una nota stampa – sarà possibile ricevere informazioni, effettuare preventivi e sottoscrivere, a costi agevolati, la polizza più adatta alle proprie esigenze, mettendo a riparo la propria azienda dai molteplici rischi dettati, molto spesso, dei cambiamenti climatici degli ultimi anni che mettono in grave pericolo le produzioni agricole di tutte le aziende, provocando gravi perdite economiche che possono essere compensate solo assicurandosi. La possibilità di poter assicurare il raccolto sin dalla semina mette a riparo da una serie di problemi come quelli verificatisi lo scorso anno fra cui la siccità, evento atmosferico difficile da gestire in un arco di tempo limitato”.