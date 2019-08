Da sabato 10 agosto prossimo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2019/2020 del Campobasso calcio presso il Campobasso Store in corso V. Emanuele II.

Queste le opzioni:

• Curva Nord | nuovo abbonato: 100 euro | rinnovo: 90 euro | ridotto: 50 euro

• Tribuna Laterale | nuovo abbonato: 150 euro | rinnovo: 140 euro | ridotto: 75 euro

• Tribuna Centrale | nuovo abbonato: 250 euro | rinnovo: 200 euro

• Tifoso Sostenitore | 800 che include: posto numerato e assegnato in tribuna centrale, maglietta ufficiale personalizzata, diritto a partecipare ad una cena esclusiva con la squadra e la dirigenza (nel corso della stagione).

Categorie ridotti: ragazzi da 14 (compiuti dopo il 01/07/2019) a 18 anni; over 65 (compiuti entro il 30/06/2019); donne.

I bambini fino a 14 anni compiuti entro il 30/06/2019 entrano gratis: ogni genitore ha diritto all’ingresso gratuito per un solo bambino under 14.

In base alla composizione dei gironi (18 o 20 squadre), la società si riserva di indire 1 o 2 giornate rossoblù.